Trump, 'tarihi bir gelişme' diyerek duyurdu: Arap ülkesi, İsrail ile anlaştı

Ortadoğu’da ve son olarak Libya’da yürüttüğü faaliyetler ile bölgedeki krizi tırmandıran ve binlerce insanın ölümüne neden olan kukla devlet Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump, söz konusu anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan anlaşmayı ‘tarihi bir gelişme’ olarak duyurarak, ‘Bölgede eşdeğer anlaşmalar daha gerçekleşecek’ dedi.

"Ortak çalışma yapacaklar"

BAE ise Tel Aviv yönetimi ile yapılan anlaşmayla ilgili olarak, ‘İki ülke ilişkileri tam anlamıyla düzeldi. Yakın zamanda ortak hareket etme noktasında çalışmalar yapma kararı aldık’ denildi.