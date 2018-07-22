Trump takıyye yapıyor

BUĞRA KARDAN

ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamalara, alınan kararlara anlam verilemiyor. Trump’ın ABD Merkez Bankası Fed’i 2016’da faizleri artırmadığı, şu anda da arttırdığı için topa tutması tutarsızlık olarak yorumlanıyor. Trump’ın “Faizlerin artması hoşuma gitmiyor” sözü ise ticaret savaşlarında yeni bir hamle olarak algılanıyor.

İHRACATI ARTIRMAYI PLANLIYOR

Altın ve para piyasalarının nabzını tutan Goldpara.com’un Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Yıldırımtürk, Trump’ın savaşlar devam ederken önemli bir adım attığına işaret ederek, “Burada FED hedef alınarak faiz artırımının önlenmesi, doların gerilemesi ve ürün ihracat fiyatlarında indirime gidilmesi amaçlanıyor. Böylece Avrupa’nın ithalat gücünün kırılması; Iphone, Ipad ve Apple gibi ürünlerin daha çok ülkeye satılması planlanıyor” dedi.

KENDİLERİYLE ÇELİŞİYORLAR

Trump’ın FED’e yaptığı davetin yatırımcıları şaşırttığını anlatan Yıldırımtürk, şöyle devam etti: “Sayın Tayyip Erdoğan’ın veya ekonomi yönetiminin ‘faizde indirim yapılsın’ uyarısına öfkelenen, bu nedenle ülkemizi yerden yere vuran ABD’de böyle bir açıklama duymak ilginç. Kendi kendileriyle çelişiyorlar. ABD’nin şu anda ne yaptığını, ne yapacağını kestirebilmek kolay değil. Öyle görünüyor ki Trump, tutarsız ve öngörülemez bir figür olarak tarihte yerini alacak.”

YATIRIMCILAR DA GARİPSİYOR

Piyasa analisti İslam Memiş, Donald Trump’ın faizle ilgili tutarsız açıklamalar yaptığını vurguladı. Trump’ın ABD Başkanı olmadan evvel hemen her ortamda faiz hassasiyetini dile getirdiğini belirten Memiş, “Ama aynı Trump’ın FED’in başına şahin Jerome Powell’ı getirmesi yatırımcılarca garip karşılandı. Powell kararı ‘Trump faizde gerilemeden mi, artıştan mı yana’ sorularına neden oldu” ifadelerini kullandı.

KILIF UYDURUYOR

FED’in 2018’de faizleri 4 defa artıracağının deklare ettiğine dikkat çeken Memiş, şu açıklamalarda bulundu:

“İlk 7 ayda 2 artış yapıldı. 3’üncü artışın eylül ayında yapılacağı iddia ediliyordu. Bu iddia havada kaldı gibi görünüyor. Çünkü Trump tarafından başlatılan ticaret savaşlarında Çin ve Avrupa’dan yeni hamleler gelebilir. Çin ve Avrupa el ele verip ABD’nin ek vergilerine ek vergilerle yanıt verebilir. Bunun ne gibi sıkıntılara neden olacağı belli değil. Ama bu savaşların ABD’ye ve şirketlere büyük zararlar verdiği muhakkak. IMF ve FED de bu yönde uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara kulak veren Trump da FED’in eylül ayını es geçecek 3 faiz artışıyla yetinme eğilimine kılıf uyduruyor. “

TÜRKİYE’NİN YARARINA OLABİLİR

Fed’in eylül ayında faiz artırımına gitmeme eğiliminin TL türünden varlıkları güçlendireceği tahmin ediliyor. Bu eğilimin doları geriye çekeceğini kaydeden İslam Memiş, “Fed’in faize dokunmaması bizi dış faktörlerden kurtaracak, elimizi rahatlatacak. Bu da fiyat artışlarını önleyecek” dedi.