Trump, Suudi Arabistan'ı savundu: Erdoğan'ın açıklamaları oldukça sertti
Suudi Arabistan'ı savunmaya geçen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu. Trump, "Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamaları oldukça sertti" dedi.23 Ekim 2018 Salı 22:55
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
Trump, "Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamaları oldukça sertti. Erdoğan'ın sözlerini soruşturma sonucunu gördükten sonra değerlendirebilirim" dedi.
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