Trump suikastında şüpheli Gizli Servis mi? O iki ülkeye müdahale için zemin hazırlıyorlar

Abdulkadir Selvi, Trump suikastında Gizli Servis'in ihmalleri üzerine şüpheleri yazdı. Selvi, suikastın ardından Gizli Servis başkanının istifaya davet edildiğini belirtti. Hürriyet gazetesindeki yazısında, suikastın arkasında İran veya Çin'in olmadığını vurgulayan Selvi, suikastın ABD'nin iç hesaplaşmalarının bir parçası olduğunu belirtti. Selvi, özetle şunları kaydetti:​

"(...) Trump’ın güvenliğinden sorumlu gizli servisin, Trump’a yönelik suikastı önlememesi (...) gizli servise yönelik kuşkuları gündeme getirdi.

(...) Gizli servis yetkililerinin Senato’da, Trump suikastına ilişkin verdikleri gizli bilgiler, senatörleri ikna etmemiş. Hatta kuşkularını artırmış.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

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Gizli servis başkanını istifaya davet edenler oldu. “Bu gizli servisin bir taraflarını kollama brifingiydi. 62 dakika önce adamı tespit etmişler. Ama hiçbir müdahalede bulunmamışlar. Bu saldırıda bir kişi öldü, az kalsın başkan öldürülecekti. Bu durumda gizli servis başkanı görevden alınmalı” diye açıklama yapanlar oldu. (...)

Soruşturma sonucunda küçük dilimizi yutacağımız tespitlerle karşılaşacağımızdan şüphem yok. Turpun büyüğü heybede. Trump başkan seçilsin ne tür itiraflarla karşılaşacağımızı düşünemiyorum bile. Buradan bir çıkarım yapıp gönül rahatlığı ile ABD gizli servisi olduğu sürece Amerikan başkanları güvende değil diyebiliriz.

İRAN VE ÇİN HEDEF GÖSTERİLİYOR

Darbeler, suikastlar liderlerin dünyasında travma etkisi yapıyor. Bunu iyi bilen ABD gizli servisi şimdi suikasta ilişkin el altından bilgiler sızdırmaya başladı.

Güya Trump suikastını İran planlamış. Tek tük ‘Çin’ diyenler de oldu. Amerikan basını da bunlarla daga geçiyor. Çünkü suikastçının İran ya da Çin ajanlarıyla en ufak bir teması tespit edilemedi.

Ayrıca kendi cumhurbaşkanının helikopterinin düşürülmesine engel olamayan İran, Trump’a suikast mı planlayacak?

TRUMP’I HAZIRLIYORLAR

Bu nedir? Gizli servis usta bir şekilde Trump’ın İran ve Çin’e müdahalesi için zemin hazırlıyor.

İran ve Çin olayına gülüp geçmeyin, ABD hiçbir zaman kendi içinde hesaplaşmaz. 11 Eylül’ün faturasını kime kestiler? Afganistan ve Irak’a..."