Dünya

Trump sığınmacıları Dominika’ya gönderiyor: Küçük Karayip ülkesi hazırlıklara başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump sığınmacıları Dominika’ya gönderiyor: Küçük Karayip ülkesi hazırlıklara başladı

ABD, sığınmacıları kabul etmeye hazırlanan Dominika ile anlaşmaya vardı; ülke, güvenlik riskleri olanları sınırlayarak nüfus ve kaynaklarını göz önünde bulunduracak.

ABD, Trump yönetiminin vize kısıtlamalarını da içeren baskılarının ardından, ABD'ye sığınma talebinde bulunan yabancıları küçük Karayip ülkesine göndermeye başlamak üzere pazartesi günü Dominika ile bir anlaşmaya vardı.

Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, ülkenin yakın zamanda kısmi vize kısıtlamaları ve ABD'ye giriş sınırlamaları ile darbe alması ardından anlaşmayı "iş birliğinin temel alanlarından biri" olarak tanımladı.

Skerrit, ABD'nin Dominika'ya sığınmacı göndermeye ne zaman başlayacağı da dâhil olmak üzere başka bir ayrıntı vermedi. Ancak Dominika Başbakanı, ABD Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde şiddet geçmişi olanlara kısıtlamalar getirildiğini kaydetti.

 

Skerritt, "Şiddet yanlısı ya da Dominika'nın güvenliğini tehlikeye atacak bireyleri kabul etmekten kaçınma ihtiyacı konusunda dikkatli müzakereler yapıldı," dedi.

Ülkenin ana muhalefet partisi lideri Thomson Fontaine'e göre bu duyuru, yaklaşık 72 bin nüfuslu küçük Karayip ülkesinin sığınmacıları kabul etmek için yeterli kaynağa sahip olup olmadığı konusunda pek çok yerel halkı endişelendirdi.

Associated Press'e (AP) konuşan Fontaine, "Başbakan Dominika'ya gelecek kişilerin sayısı, nerede barındırılacakları ve nasıl bakılacakları konusunda tam olarak neyi kabul ettiğini Dominik halkına söylemedi," dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Latin Amerika ve Afrika'daki ülkelere sığınmacıları kabul etmeleri için baskı yapmaya devam ederken Belize ve Paraguay'ın da aralarında bulunduğu ülkelerle benzer anlaşmalar imzaladı.

Antigua ve Barbuda ayrıca pazartesi günü, "halihazırda topraklarında bulunan mültecilerin sorumluluğunu paylaşmaya yönelik küresel çabalarının bir parçası olarak" ABD tarafından önerilen bağlayıcı olmayan bir mutabakat zaptını imzaladığını duyurdu.

Yerel hükümet yetkilileri Antigua ve Barbuda'nın sabıka kaydı olan hiç kimseyi kabul etmeyeceğini de söyledi.

Geçtiğimiz ay Trump yönetimi, seyahat kısıtlamalarının, listedeki tek Karayip ülkeleri olan Dominika, Antigua ve Barbuda da dâhil olmak üzere 20 ülkeye daha genişletildiğini duyurdu. Kısıtlamalar, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

