Trump-Şi zirvesi meyvesini verdi: Yaptırımlar bir yıllığına durduruldu
Trump-Şi zirvesi meyvesini verdi: Yaptırımlar bir yıllığına durduruldu

ABD ve Çin arasında son dönemde tırmanan ekonomik ve ticari anlaşmazlıklarda yumuşama sinyalleri geldi. Çin yönetimi, ABD'ye karşı uyguladığı bazı misilleme tedbirlerini bir yıllığına askıya alma kararı aldı.

ABD'nin Çin'in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerine başlattığı 301. madde soruşturmasına yönelik Çin Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Alınan tedbirlere karşı, Güney Koreli gemi inşa şirketi Hanwha'nın ABD'deki 5 ortaklığına 14 Ekim'de getirdiği yaptırımların uygulamasını, 10 Kasım 2026'ya kadar ertelendiği kaydedildi.

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede vardıkları uzlaşmaya uygun olarak, gemicilik ve taşımacılık alanında bu ülkeye getirdiği karşı tedbirleri bir yıllığına askıya aldığını açıkladı. 

Çin Ulaştırma Bakanlığı da Washington yönetiminin soruşturmanın ardından, ABD limanlarını kullanan Çin gemilerine ton başına özel liman ücreti getirilmesine ilişkin kararına misilleme olarak Çin limanlarını kullanan Amerikan gemilere getirdiği özel liman ücretlerinin de 1 yıllığına askıya alındığını duyurdu.

LİMAN ÜCRETLERİ MİSİLLEMESİ DE ASKIDA

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümü, ABD Başkanı'na, uluslararası bir yasayı ihlal eden bir yabancı hükümetin herhangi bir eyleminin, politikasının veya uygulamasının etkilerini bertaraf etmek üzere tarifeye dayalı ve tarifeye dayalı olmayan, misilleme dahil uygun önlemleri alma yetkisini veriyor.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin, 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede taraflar, son aylarda gerilime neden olan kritik bazı ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların karşılıklı ötelenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

Bu kapsamda Washington yönetimi, Çin'in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerine yönelik başlattığı 301. madde soruşturması sonunda ülkesinin limanlarını kullanan Çin gemilerine ton başına ek liman ücreti getirilmesine ilişkin kararı, Pekin de buna misilleme olarak aldığı tedbirleri bir yıl erteleme konusunda anlaştıklarını bildirmişti.

