0553 313 94 23

Trump, Prens Selman ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında Osaka'da yapılan ikili görüşmede İran, ABD-Suudi Arabistan iş birliği ve küresel petrol piyasası konuları ele alındı

29 Haziran 2019 Cumartesi 06:53
Trump, Prens Selman ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) arasında Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi marjında yapılan ikili görüşmede İran, ABD-Suudi Arabistan iş birliği ve küresel petrol piyasası konularının ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, Osaka'daki G-20 Zirvesinin ikinci gününde çalışma kahvaltısında bir araya gelen Trump ile MBS arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İkili arasında verimli bir görüşmenin gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, Ortadoğu ve küresel petrol piyasalarında istikrarın güvence altına alınmasında Suudi Arabistan'ın kritik rolü, İran'dan yükselen tehditler, ABD ile Suudi Arabistan arasında artan ticaret ve yatırım, ayrıca insan hakları meselelerinin önemi konuları ele alındı."

"Suudi Arabistan büyük bir alıcı"

Öte yandan görüşme öncesinde Trump'ı takip eden basın mensuplarına kısa açıklamalar yapan ikilinin, karşılıklı olarak iki ülke arasındaki ilişkilere atıf yaptığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın, "Suudi Arabistan'ın ABD'den çok fazla ürün alan büyük bir alıcı olduğunu" söylediği kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore-Kuzey Kore sınırında görüşebileceğini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de Huawei de dahil birçok ticari meseleyi görüşeceğini kaydeden Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım şu anda Kuzey Kore ile savaş olabilirdi." değerlendirmesini yaptı.

Kaşıkçı sorusuna yanıt vermedi

Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Suudi Veliaht Prens MBS ise ABD ile ülkesi arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

G-20 Zirvesinin ikinci gününde MBS'den sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olan Trump'ın bir araya geleceği son lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 06:59
  1. Donald Trump
  2. Prens Muhammed bin Selman
  3. son dakika
  4. son dakika Dünya Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo ile görüştü
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo ile..
    2. Trump, Prens Selman ile görüştü
    3. Trump: "Çin'le ticaret anlaşması..
    4. Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
    5. ABD neden S-400’e bu kadar karşı..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    7. Takla atan araç polis otosuna çarparak..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile..
    9. Rumlar iyice haddini aştı! 'Türkleri..
    10. G20 zirvesi sürüyor... Erdoğan Putin..
    11. Filipinler karıştı! Başbakan açık açık..
    12. Düzce'de kan donduran olay! Önce..
    13. Yüzünü tişörtle gizledi, kurşun yağdırdı
    14. Panik anları... Mahalle ayağa kalktı!
    15. Mezuniyet dönüşü facia... Çok sayıda..
    16. Bölgede tansiyon yükseliyor... Bomba..
    17. Otomobil bariyere ve polis aracına..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    20. G20 Osaka Liderler Zirvesi
    21. Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
    22. Erdoğan-Putin görüşmesi
    23. Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    27. Yemen'de binlerce kişi Bahreyn..
    28. Fransa Başbakanı Philippe'den..
    29. Trump, G-20'de MBS ile görüştü
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!
    Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Ertuğrul Günay, 'Toplantılara katılıyorum' deyip açıkladı! İşte Babacan'ın yeni partideki görevi
    Ertuğrul Günay, 'Toplantılara katılıyorum' deyip açıkladı! İşte Babacan'ın yeni partideki görevi