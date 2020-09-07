  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump, Paris Büyükelçisinin rezidansında beğendiği 3 sanat eserini Washington'a götürmüş
Aktüel

Trump, Paris Büyükelçisinin rezidansında beğendiği 3 sanat eserini Washington'a götürmüş

Washington'da eserlerin orijinallerinin kopyası olduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:33:25 -
Trump, Paris Büyükelçisinin rezidansında beğendiği 3 sanat eserini Washington'a götürmüş

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım 2018'de ABD'nin Paris Büyükelçiliği rezidansında görüp beğendiği 3 sanat eserini Fransa'dan dönerken Washington'a götürdüğü bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, Trump, 2018 yılı kasım ayında 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü törenlerine katılmak için geldiği Fransa'da 1948 yılında ABD tarafından satın alınan Hotel de Pontalba'da Paris Büyükelçisi Jamie McCourt'un konuğu olarak kaldı.

Trump, Belleau Wood Mezarlığı ziyareti aşırı yağış nedeniyle iptal edilince 6 saat fazladan zaman geçirdiği rezidansta görüp beğendiği 3 sanat eserini ABD'ye dönüşü sırasında Air Force One uçağına yükleterek Beyaz Saray'a götürdü.

ABD Başkanının isteği karşısında hayrete düşen McCourt, buna karşı çıkmadı, Trump da ikinci dönem başkan seçileceğini varsayarak şakayla büyükelçinin eserleri "6 yıl sonra" geri alabileceğini dile getirdi.

Washington'da orijinallerinin kopyaları olduğu ortaya çıkan, 750 bin dolar değerindeki eserlerin, Benjamin Franklin portresi ve Franklin'in büstü ile Yunan mitolojik karakterlerinden oluşan gümüş heykelcik seti olduğu ifade edildi.

Trump'ın eserleri Washington'a götürme kararı üzerine, Dışişleri Bakanlığı ile Beyaz Saray yetkilileri arasında bunun yasal olup olmadığına ilişkin yazışmalar yapıldı. Sonunda hükümet yetkilileri, eserlerin ABD hükümetinin mülkiyeti olduğu sonucuna vardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, eserlerin Paris'ten getirildiğini doğrulayarak, "Başkan, Amerikan halkına ait bu güzel, tarihi parçaları Halkın Evinde görünür bir şekilde sergilenmeleri için ABD'ye geri getirdi." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mühlet veren Fransa'dan küstah tehdit: Türkiye bize göstersin
Dünya

Mühlet veren Fransa'dan küstah tehdit: Türkiye bize göstersin

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ile ilgili küstah tehditlerde bulundu.

Erdoğan'dan IMF'ye tarihi ayar: Bugün borç alan yarın bizden talimat alır
Siyaset

Erdoğan'dan IMF'ye tarihi ayar: Bugün borç alan yarın bizden talimat alır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor. Erd..
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan flaş NATO iddiası
Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan flaş NATO iddiası

NATO ve Rusya arasındaki gerginliğe değinen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Rusya topraklarındaki muhtemel hedefler için rutin e..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı