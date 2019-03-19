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Trump, Osmanlı'dan ayrıldığı için Yunanistan'ı tebrik etti

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan'ın Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan edişinin 198'inci yılını Beyaz Saray'da kutladı.

19 Mart 2019 Salı 19:18
Trump, Osmanlı'dan ayrıldığı için Yunanistan'ı tebrik etti

Yunanistan'ın Osmanlı'dan ayrılışının 198'inci yılı, diplomatik olarak kutlanılmaya başlandı. Her yıl geleneksel olarak ABD'de gerçekleştirilen tören, bu yıl da Donald Trump tarafından düzenlendi.

ABD'deki Yunan Ortodokslarının Baş Piskoposu'nun da katıldığı tören, Beyaz Saray'da gerçekleştirildi.

Trump bildirgeyi imzaladı

1987 yılından bu yana her yıl Beyaz Saray tarafından resmi törenle kutlanan bağımsızlık gününde Trump, bildiri imzalayarak Piskopos'u tebrik etti.

"Yunanistan'ı yeniden büyük yap"

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sloganı olan "Make America Great Again" (Amerika'yı yeniden büyük yap) sözleri, "Make Greece great again" (Yunanistan'ı yeniden büyük yap) olarak söylendi.

Salondan sözlerin ardından alkış tufanı koptu. Trump ile Baş Piskopos, törenin ardından imzalanan bildiri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:18
  1. Donald Trump
  2. Osmanlı
  3. Yunan Ortodokslarının Baş Piskoposu
  4. Beyaz Saray
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. Yunanistan

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