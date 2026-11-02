Taraftara güzel haber! Milli maç ücretsiz izlenebilecek
Ümit Milli Futbol Takımımızın 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çekya ile yapacağı play-off turu ilk maçı tüm taraftarlara ücretsiz olacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ümit Milli Futbol Takımımızın 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çekya ile yapacağı play-off turu ilk maçı tüm taraftarlara ücretsiz olacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) almış olduğu karar doğrultusunda Ümit Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı ücretsiz izlenebilecek.
TFF’nin açıklamasına göre Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini T.C. kimlik kartlarıyla www.passo.com.tr, Passo Mobil uygulaması veya stat gişelerinden ücretsiz olarak alabilecek.
Stat gişeleri, 12 Kasım Perşembe ve maç günü açık olacak.
Ücretsiz bilet almak isteyenler için işte link: https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/turkiye-cekya-u21-avrupa-elemeleri/13871319
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23