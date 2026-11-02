  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de Güney Kore mutfağından tatlı tarifleri ve modern tarifler sunulacak! O ilimizde olacak Ahmet Selçuk İlkan'dan Coşkun Sabah'a yanıt: Emek hırsızı.... Açtı ağzını yumdu gözünü Atılan imzalar önümüzdeki iki yılı kapsayacak: TMOK ile THY arasında sponsorluk anlaşması İmam hatip okullarının 75. yılına özel ebru atölyesi düzenlendi 400 yıllk su değirmeni ile köylüler yaptı: Susam tahine dönüştürülüyor! En iyisi olmaya aday Görev tamamlandı: Tam 378 gün sonra dışarı çıktılar!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Taraftara güzel haber! Milli maç ücretsiz izlenebilecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Taraftara güzel haber! Milli maç ücretsiz izlenebilecek

Ümit Milli Futbol Takımımızın 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çekya ile yapacağı play-off turu ilk maçı tüm taraftarlara ücretsiz olacak.

1
#1
Foto - Taraftara güzel haber! Milli maç ücretsiz izlenebilecek

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) almış olduğu karar doğrultusunda Ümit Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı ücretsiz izlenebilecek.

#2
Foto - Taraftara güzel haber! Milli maç ücretsiz izlenebilecek

TFF’nin açıklamasına göre Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini T.C. kimlik kartlarıyla www.passo.com.tr, Passo Mobil uygulaması veya stat gişelerinden ücretsiz olarak alabilecek.

#3
Foto - Taraftara güzel haber! Milli maç ücretsiz izlenebilecek

Stat gişeleri, 12 Kasım Perşembe ve maç günü açık olacak.

#4
Foto - Taraftara güzel haber! Milli maç ücretsiz izlenebilecek

Ücretsiz bilet almak isteyenler için işte link: https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/turkiye-cekya-u21-avrupa-elemeleri/13871319

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

seyh samil

yok bir de milli maça para verelim!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Almanya’nın ‘İstanbul Havalimanı’nda kayboldu’ dediği kadın hastanede bulundu
Gündem

Almanya’nın ‘İstanbul Havalimanı’nda kayboldu’ dediği kadın hastanede bulundu

İstanbul'a indikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Alman vatandaşı Alisa Nikolova-Merx'in kaldığı otelde başını çarptıktan sonr..
Sürücüler anlamını bilmiyor: Görür görmez hızınızı düşürün!
Aktüel

Sürücüler anlamını bilmiyor: Görür görmez hızınızı düşürün!

Üzerinde siyah çizgi bulunan sarı baklava şeklindeki trafik levhasını gören sürücülerin hemen hemen çoğu anlamını bilmiyor. Anayolun sona er..
Levent Gültekin Zafer Partililere seslendi: Ümit Özdağ Erdoğan’a dedi ki...
Gündem

Levent Gültekin Zafer Partililere seslendi: Ümit Özdağ Erdoğan’a dedi ki...

Gazeteci Levent Gültekin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2023 seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili an..
Yemen’de dengeleri değiştirecek hamle! Suudi Arabistan harekete geçti
Gündem

Yemen’de dengeleri değiştirecek hamle! Suudi Arabistan harekete geçti

Yemen’de çatışmalar yeniden şiddetlenirken Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu’ndan dikkat çeken bir askeri hamle geldi. Operasyon..
Yunan basını: Atina ve Moskova Türkiye karşıtı ittifak kurdu
Dünya

Yunan basını: Atina ve Moskova Türkiye karşıtı ittifak kurdu

Batılı ağababaları ile siyonist dostlarına güvenerek efelense de Türkiye'ye karşı son derece güçsüz olduğunun farkında olan Yunanistan, bölg..
Siyonist zulme karşı halk sokaklara döküldü! İşgalci İsrail'in sürgün ettiği binlerce Filistinli direniş ateşini yaktı!
Gündem

Siyonist zulme karşı halk sokaklara döküldü! İşgalci İsrail'in sürgün ettiği binlerce Filistinli direniş ateşini yaktı!

İşgal altındaki Batı Yaka’nın El Halil kentinde, terör devleti İsrail'in günlerdir sürdürdüğü kanlı kuşatma ve zorunlu göç baskısına karşı ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23