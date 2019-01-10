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Trump ortalığı karıştırdı! İşte aday gösterdiği isim...

ABD Başkanı Donald Trump, Çevre Koruma Ajansı Başkanlığı'na geçmişte kömür alanında lobicilik faaliyetleri yapan Andrew Wheeler'ı aday gösterdi. Trump'ın bu seçimi, Wheeler'ın doğru aday olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

10 Ocak 2019 Perşembe 06:31
Trump ortalığı karıştırdı! İşte aday gösterdiği isim...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çevre Koruma Ajansı (EPA)  Başkanlığına geçmişte kömür alanında lobicilik faaliyetleri yürüten Andrew Wheeler'ı aday göstermesi tepki topladı. 

Trump, uzun süredir boş olan EPA başkanlığı koltuğuna, halihazırda bu  görevi vekaleten yürüten Wheeler'ı aday gösterdi.

Wheeler'ın daha önce kömür alanında lobicilik yapan bir isim olması  ise bu görev için doğru kişi olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Aday gösterilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Wheeler,  "Başkan Trump'ın, beni Çevre Koruma Ajansı Başkanlığı görevine aday  göstermesinden dolayı, gururlu ve minnettarım. Benim için, insan sağlığı ve  çevreyi korumaktan daha büyük bir sorumluluk yok. Amerikan halkı adına bu önemli  görevi yürütmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Wheeler'in resmi olarak göreve başlayabilmesi için adaylığının Kongre  tarafından onaylanması gerekiyor.

EPA Başkanı Scott Pruitt, hakkındaki etik skandallar ve 18 federal  dava nedeniyle temmuzda görevinden istifa etmişti, ajansın başına vekaleten  Wheleer geçmişti.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 06:49
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