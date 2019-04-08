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Seçim 2019 Sayfası

Trump önce söz verdi... Sonra vazgeçti

Beyaz Saray, Demokrat Partililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannamelerini “asla görmeyeceğini” duyurdu

08 Nisan 2019 Pazartesi 06:36
Trump önce söz verdi... Sonra vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde belgeleri kamuoyuna açıklama sözü vermişti ancak fikrini değiştirdi. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney yaptığı açıklamada, Demokrat Partili milletvekillerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın gelir beyanlarını “asla görmeyeceklerini” söyledi.

İHA'nın haberine göre bir Başkanlık geleneğini reddeden Trump, bu belgelerin “denetim altında” olduğu ve “insanların onları anlayamayacağı” kadar karmaşık olduğunu savunmuştu.

Ancak, geçen Ocak ayında Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, İstihbarat Komitesi tarafından söz konusu belgelerin teslimini talep eden bir soruşturma açacakları sözünü verdi. Muhalefet, Trump'ın mali detaylarının Rusya’nın 2016'daki başkanlık seçimlerindeki müdahalesine ışık tutabileceğine inanıyor. İktidardaki Cumhuriyetçiler ise Başkan'ın imajını etkileyebilecek detayların ortaya çıkabileceğini iddia ederek belgelerin açıklanmasına karşı çıkıyor.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 06:36
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