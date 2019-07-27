Trump: Obama yüzünden sık sık gitmek zorunda kalıyorum

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obama'nın kurdurduğu klima sistemi nedeniyle Beyaz Saray'dan sık sık gitmek zorunda kaldığını belirtti.

Trump, "Obama yönetimi, Batı Kanadı (rezidans) için yeni klima sistemi kurdurdu. Önceki sistem çok iyiydi. Şimdiyse ya çok sıcak ya da çok soğuk oluyor" dedi.

Bundan dolayı Beyaz Saray'dan New Jersey'deki rezidansa gitmek zorunda kaldığını anlatan Trump, bu seyahatlerin tatil için değil, iş amaçlı olduğunun altını çizdi.