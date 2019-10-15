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Trump, o görüntüleri yayınlayan kanala tepki gösterdi: Tam bir rezalet

ABD Başkanı Donald Trump, ABC News adlı Amerikan kanalının, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesine ilişkin, "Tam bir rezalet" ifadesini kullandı.

15 Ekim 2019 Salı 06:20
Trump, o görüntüleri yayınlayan kanala tepki gösterdi: Tam bir rezalet

Batı basınında Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı aleyhine dezenformasyon kampanyaları devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi yayınlamasına tepki gösterdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." ifadesini kullandı.

Görüntüler 2017'den

Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 06:20
  1. Donald Trump
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. ABC News

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