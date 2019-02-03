Trump, Netanyahu’nun seçim afişinde

Münübe Yılmaz

Terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2019 Nisan’da yapılacak seçimler için hazırlattığı afişte, ABD Başbakanı Donald Trump ile tokalaştığı fotoğrafını kullandı. Tel Aviv’in Ayalon Otoyolu yanında, binlerce sürücünün görebileceği açık bir yere astırdığı seçim afişinde Netanyahu, “Netanyahu, artık farklı bir işbirliğinde” manşetini kullandı. Afişte ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkisine atıfta bulunan Netanyahu, hakkında yapılan yolsuzluk suçlamaları ve açılan soruşturmalara rağmen İsrail halkının başbakanlık pozisyonu için düşündüğü ilk kişiler arasında. 29 Ocak’ta yaptığı konuşmadan sonra İsrailli politikacı ve Savunma Eski Bakanı Grantz’in başbakanlık için ilk sıradaki aday olarak gösterilmesinden sonra yoğun bir seçim kampanyası başlatan Netanyahu’nun seçim afişinde Trump ile aynı boyda görünmesi ise sosyal medyada fotoğrafa fotoşop yapıldığı yorumlarına sebep oldu.