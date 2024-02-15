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Dünya Trump net mesajı verdi: NATO ile ilgili ifadeler: arkasında durduğunu söyledi! O sözler peş peşe geldi
Dünya

Trump net mesajı verdi: NATO ile ilgili ifadeler: arkasında durduğunu söyledi! O sözler peş peşe geldi

Yeniakit Publisher
2024-02-15 19:26:00 -
Trump net mesajı verdi: NATO ile ilgili ifadeler: arkasında durduğunu söyledi! O sözler peş peşe geldi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, tartışmasıda tansiyon tırmanırken mevcut Başkan Joe Biden ve NATO üyesi Avrupalı siyasilerin tepkilerine rağmen "finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellemeyeceği" şeklindeki ifadesinin hala arkasında olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden ve NATO üyesi Avrupalı siyasilerin tepkilerine rağmen "finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellemeyeceği" şeklindeki ifadesinin hala arkasında olduğunu söyledi.Trump, seçim kampanyası kapsamında bulunduğu South Carolina eyaletine bağlı North Charleston bölgesinde, NATO'yla ilgili sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu ifadelerinin arkasında olduğunu vurgulayan Trump, "Ödeme yapmayacaklarsa biz de onları korumayacağız. Anladınız mı?" ifadelerini kullandı.

Trump, hafta sonu South Carolina eyaletinde yaptığı bir konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunmuştu.

Bu sözlere, Biden'ın yanı sıra NATO üyesi Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.
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