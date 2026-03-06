Trump nasıl öldürdüklerini söyledi onlar alkışladı! Messi ve Suarez’in insanlığı bu kadarmış

ABD Başkanı Donald Trump, Major Futbol Ligi’nde (MLS)şampiyonluğa ulaşan Inter Miami'yi Beyaz Saray'da ağırladı.

Kulüp yöneticileri ve teknik heyetin de yer aldığı törende Trump, dünyanın gündeminde olan İran saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "İran askeri muhafızları ve İran polisi silahlarını bırakmalı, yoksa hepsi öldürülecek. İran, Orta Doğu'daki her ülkeye füze fırlatmıştı. Sonra biz geldik ve onların planlarını suya düşürdük. Sizlere tarihin doğru yönünde olma fırsatı veriyoruz. Yoksa kesin bir ölümle karşılaşırsınız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, bu sözlerini dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi, Luis Suarez ve bütün futbolcular alkışladı. Bu durum ise büyük tepki çekti.