İran'a bir ülkeden destek! "Ellerimiz tetikte"

Yemen’de İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı askeri müdahale ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

Yemen'deki İran'a yakın Husiler'in lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin, "Ellerimiz tetikte gerektiğinde askeri olarak harekete geçebiliriz." dedi.

Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalına, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husi, "Farklı faaliyetlerde bulunuyoruz ve her türlü tırmanışa karşı ellerimiz tetikte. Askeri müdahale, bölgedeki gelişmeler gerektiğinde gerçekleşir. Bu mücadeleyi tüm ümmetin mücadelesi olarak görüyoruz." diye konuştu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı Husilerin her türlü tırmanışa hazır olduğunu belirten Husi, "Ellerimiz tetikte gerektirdiğinde askeri olarak harekete geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Husi, despotların Filistin ve Lübnan’ı doğrudan hedef aldığını, Suriye’nin sürekli istismar edildiğini ve Yemen üzerinden İran’a yönelik kapsamlı saldırının gerçekleştiğini belirterek, “İsrail ve ABD, genel olarak bölgeyi kontrol etmek istiyor." şeklinde konuştu.

Husi lider, başkent Sana başta olmak üzere Yemen genelinde İran'a destek amacıyla geniş katılımlı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

