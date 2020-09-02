  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump, Müslümanlar için "terörist" ifadesini kullanan sunucunun kovulmasını istedi
Aktüel

Trump, Müslümanlar için "terörist" ifadesini kullanan sunucunun kovulmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:09:36 -
Trump, Müslümanlar için "terörist" ifadesini kullanan sunucunun kovulmasını istedi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, MSNBC sunucusu Joy Reid'in katıldığı bir yayında "Müslüman teröristler" ifadesini kullanmasını eleştirerek sunucunun kovulmasını talep etti.

Reid, dün katıldığı bir televizyon yayınında Trump ve destekçilerinin radikalleştiğini belirterek, bunun Müslüman ülkelerdeki kişilerin "terörize olmasına" benzediğini söyledi.

Söz konusu yayının ardından Reid'in bu sözlerinin "İslamofobik" ve "ırkçı" olduğunu belirten birçok sosyal medya kullanıcısı, Reid'in Müslümanlar ile terörizmi bağdaştırmasına tepki gösterdi.

Reid'in bu sözlerine son tepki ise Trump'tan geldi.

Trump, konuya ilişkin bir haberi alıntılayarak yaptığı Twitter paylaşımında, "Yeteneksiz Joy Reid, korkunç bir kelime olan 'Müslüman teröristler' ifadesini kullandığı için kovulmalı. MSNBC'de böyle bir yabancı düşmanlığı ve ırkçılık. Başka kim olsa hızla giderdi." ifadesini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar

Toplumda kanayan bir yara haline gelen ve aile kurumunu sarsan İstanbul Sözleşmesi'ni KONDA araştırma şirketi aklamaya kalktı.
Skandal Türkiye açıklaması! 25 Eylül'e kadar süre verip tehdit etti
Siyaset

Skandal Türkiye açıklaması! 25 Eylül'e kadar süre verip tehdit etti

Yunanistan’ın sırtınızı sıvazlayan Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunan basınına konuşan Avrupa Komi..
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı