Trump Masayı Devirdi!

Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in Pakistan’a yapacağı resmi ziyareti iptal ettiğini açıkladı. Trump, “İran aradı yeni teklifte bulundu ama yetersizdi.” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD’nin İran’la çatışmada tüm kozları elinde tuttuğunu belirterek, “Artık oturup hiçbir şey konuşmamak için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız.” dedi. Ziyaretin iptalinden kısa süre sonra İran’dan daha iyi bir teklif geldiğini öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Pakistan’daki temaslarının ardından sosyal medya paylaşımında, “Savaşı kalıcı olarak sona erdirmek için uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran’ın tutumunu paylaştık. ABD’nin diplomasi konusunda gerçekten ciddi olup olmadığını henüz görmüş değiliz.” ifadelerini kullandı.

Arakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdi. İran heyeti, ABD ile doğrudan müzakere yapmadan İslamabad’dan ayrılarak Umman’ın başkenti Maskat’a geçti. Ziyaretin ardından Moskova’da temasların sürdürülmesi bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile görüştü.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Şerif, Arakçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, bölgesel konular ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi daha önce yaptığı açıklamada Arakçi'nin, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, "ABD ve israilin İran'a dayattığı savaşın" sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.

Arakçi, Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmelerini tamamlamasının ardından Pakistan'dan ayrıldı.

Arakçi, Pakistan'daki görüşmelere dair açıklama yaptı. Arakçi, "Pakistan'a verimli bir ziyaret gerçekleştirdik" dedi.

TRUMP GÖRÜŞMELERİ TEK TARAFLI İPTAL ETTİ!

Küresel haydut Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan ateşkes müzakerelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRUMP, WİTKOFF VE KUSHNER'İN PAKİSTAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Görüşmeleri tek taraflı olarak iptal ettiğini belirten Trump, müzakere ekibinde yer alan Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Pakistan'a gitmeyeceğini bildirdi.

"TÜM KOZLAR BİZİM ELİMİZDE"

Sürece dair değerlendirmelerde bulunan ve ekibine verdiği talimatları aktaran işgalci Trump, "Steve Witkoff ve Jared Kushner Pakistan'a gitmiyor. Tek taraflı iptal ettim." dedi.

İran tarafıyla görüşmek için uzun bir yolculuk yapılmasına gerek olmadığının altını çizen Trump, konuya şu sözleriyle işaret etti:

"Ekibime, 'Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik uçuş yapmayacaksınız. Tüm kozlar bizim elimizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler ancak artık hiçbir şey hakkında konuşup vakit öldürmek için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız' dedim."