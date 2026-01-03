Trump, Maduro'nun görüntüsünü paylaştı: Çöktüğü iddiaları sonrası ABD'nin zorla alıkoyduğu bir liste kaydı ortaya çıktı! Kimler var?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik geniş çaplı saldırılar sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakaladığını iddia etmesi ve venezuela'nın çöktüğü haberi son haberleri gözleri oraya çevirdi.

Maduro'nun yakalandığı haberi sonrası, Panama'nın eski askeri lideri Manuel Noriega ve eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin gibi diğer liderlerin ABD tarafından yakalandığı geçmiş dönemleri hatırlatıyor.

Manuel Noriega

Latin Amerika'ya bir başka doğrudan müdahalede bulunan ABD, Panama'daki ABD vatandaşlarının korunması, demokratik olmayan uygulamalar, yolsuzluk ve yasadışı uyuşturucu ticaretini gerekçe göstererek askeri ve fiili lider Manuel Noriega'yı devirmek için 1989 yılında bu ülkeyi işgal etti.

Panama'ya saldırmadan önce ABD, tıpkı Maduro'yu hedef aldığı gibi 1988'de Miami'de Noriega'yı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamıştı.

Noriega, operasyon gerçekleşmeden önce 1985'te Nicolas Ardito Barletta'yı istifaya zorlamış, 1989'da seçimleri iptal etmiş ve ülkedeki ABD karşıtı görüşleri desteklemişti.

ABD'nin Panama'ya girmesi o dönemde Vietnam Savaşı'ndan bu yana en büyük ABD askeri operasyonuydu. ABD hükümeti operasyon için Noriega'yı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yüzleşmek üzere ABD'ye götürerek Panamalıların durumunu iyileştirmek gibi çeşitli gerekçeler öne sürdü.

Noriega, ABD'ye uçtuktan sonra Miami iddianamesinden yargılandı ve 2010 yılına kadar orada tutuklu kaldı, bu tarihte başka bir davayla yüzleşmek üzere Fransa'ya iade edildi. Fransa bir yıl sonra onu Panama'ya geri gönderdi.

Noriega 2017 yılında Panama'da, işlediği iddia edilen suçlardan dolayı aldığı cezayı çektiği hapishanede öldü.

Saddam Hüseyin

Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Bağdat'ın kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair yanlış istihbarat üzerine ABD öncülüğünde Irak'ın işgalinin başlamasından dokuz ay sonra, 13 Aralık 2003 tarihinde ABD işgal güçleri tarafından yakalandı.

Noriega gibi Saddam da 1980'lerde bir milyon insanın ölümüne neden olan Irak-İran savaşı sırasında Washington'un kilit müttefiklerinden biriydi.

ABD ayrıca 2003 savaşına giden süreçte, Saddam'ın El Kaide gibi silahlı grupları desteklediğini hiçbir delile dayanmaksızın iddia etti.

Ancak ülkede hiçbir zaman kitle imha silahı bulunmadı.

Saddam memleketi Tikrit yakınlarında saklanırken bulundu.

ABD ve diğer işgal güçleri tarafından kurulan Irak mahkemelerinde yargılandı ve idam cezasına çarptırıldı.

30 Aralık 2006'da "insanlığa karşı işlediği suçlar" nedeniyle asılarak idam edildi.

Juan Orlando Hernandez

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın eski lideri Hernandez'in durumu, bazı uzmanlara göre ABD'nin ikiyüzlü yaklaşımını ortaya koyuyor.

Hernandez, Şubat 2022'de, ülkesindeki başkanlık görevinden ayrılmasından birkaç gün sonra ABD ajanları ve Honduras güçleri tarafından düzenlenen bir operasyonla Tegucigalpa'daki evinde alıkonuldu.

Nisan 2022'de yolsuzluk ve yasadışı uyuşturucu ticaretine karıştığı iddiasıyla ABD'ye iade edildi ve aynı yılın Haziran ayında 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak Hernandez, 1 Aralık 2025 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi.

Günler sonra, Honduras'ın en üst düzey savcısı Hernandez için uluslararası tutuklama emri çıkararak, eski liderin ABD hapishanesinden serbest kalmasından sadece günler sonra yasal ve siyasi kargaşayı daha da artırdı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela operasyonunun ardından Fox News’a telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in akıbetine dair açıklama yaptı.

Operasyonun her anını takip ettiğini belirten Trump, "Gerçek askeri yetkililer bana yeryüzünde böyle bir manevrayı yapabilecek başka bir ülke olmadığını söyledi. O anları, tam anlamıyla bir televizyon şovu izler gibi izledim" dedi. Trump, Maduro çiftinin bir gemiye nakledildiğini ve yargılanmak üzere doğrudan New York’a götürüleceklerini duyurdu.

"Venezuela halkına hak ettiği özgürlüğü vereceğiz"

Trump, operasyonun zamanlamasına ilişkin, "Rastgele bir saldırı değildi; en iyi hava koşullarını ve doğru anı yakalamak için tam dört gün boyunca bekledik" dedi. Operasyonun başarısını "harika askerlere ve müthiş bir planlamaya" borçlu olduklarını vurgulayan Trump, Maduro’nun yakalanmasının Venezuela halkı için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu savundu.

Venezuela’nın geleceği konusunda ABD’nin son derece aktif bir rol üstleneceğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Başka birinin onun bıraktığı yerden devam etmesine izin verme riskini göze alamayız. Bu yüzden bu kararı şimdi veriyoruz. Sürece çok müdahil olacağız ve Venezuela halkına hak ettiği özgürlüğü vereceğiz."