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Trump kirli ittifakı duyurup skandal bir çıkış yaptı: Türkiye ile onlar savaşsın

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal çıkışlarını sürdürüyor. Trump, yaptığı yeni açıklamayla Esed ile YPG arasındaki anlaşmayı resmen duyurdu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 22:41
Trump kirli ittifakı duyurup skandal bir çıkış yaptı: Türkiye ile onlar savaşsın

ABD Başkanı Donald Trump, "DAEŞ halifeliğinin yüzde yüzünü yendikten sonra askerlerimizin çoğunluğunu Suriye'den çıkardım. Bırakın Suriye ile Esad, YPG'yi korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 22:41
  1. Trump
  2. ABD

YORUM YAZ

  • VAHAP KALYONCUVAHAP KALYONCU8 dk önce
    Sen karışma biz hallederiz ... kovboy.
  • hercaihercai8 dk önce
    VAY ...... VAY!

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