Trump kirli ittifakı duyurup skandal bir çıkış yaptı: Türkiye ile onlar savaşsın ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal çıkışlarını sürdürüyor. Trump, yaptığı yeni açıklamayla Esed ile YPG arasındaki anlaşmayı resmen duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "DAEŞ halifeliğinin yüzde yüzünü yendikten sonra askerlerimizin çoğunluğunu Suriye'den çıkardım. Bırakın Suriye ile Esad, YPG'yi korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın" açıklamasında bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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