Trump kirli ittifakı duyurup skandal bir çıkış yaptı: Türkiye ile onlar savaşsın
ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal çıkışlarını sürdürüyor. Trump, yaptığı yeni açıklamayla Esed ile YPG arasındaki anlaşmayı resmen duyurdu.14 Ekim 2019 Pazartesi 22:41
ABD Başkanı Donald Trump, "DAEŞ halifeliğinin yüzde yüzünü yendikten sonra askerlerimizin çoğunluğunu Suriye'den çıkardım. Bırakın Suriye ile Esad, YPG'yi korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın" açıklamasında bulundu.
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