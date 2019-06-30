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Trump: Kim'le birbirimize saygı duyuyoruz, birbirimizden hoşlanabiliriz de

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’de Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaretinin yanı sıra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile el sıkışacak.

30 Haziran 2019 Pazar 10:19
Trump: Kim'le birbirimize saygı duyuyoruz, birbirimizden hoşlanabiliriz de

Kore Yarımadası'nın kuzeyiyle ilişkisi çıkmaza giren ABD Başkanı Donald Trump sınırdaki Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ilk kez ziyaret ediyor. Öte yandan sınırda bir diğer tarihi an yaşanacak ve bu ziyaretten yalnızca birkaç saat belli olduğu üzere Trump ve Kuzey Kore lideri Kim el sıkışacak.

Japonya'da G20 Liderler Zirvesi için dün yoğun temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'ye uçmadan önce Kuzey Kore'ye yönelik yürüttüğü 'Twitter diplomasisi' başarıya ulaştı. Kuzey Kore, Trump'ın "Kuzey Kore lideri (Kim Jong-un) bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum" çağrısına olumlu yanıt verdi.

TSİ sabah saatlerinde Güney Kore lideri Moon Jae- in ile ortak basın toplantısından 'son dakika haberi' olarak duyurulduğu üzere Trump ve Kim sınırda Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) yer alan Panmunjom köyünde 'çok kısa bir görüşme' için bir araya gelecek.

Trump ve Kim ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına taahhüt ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

Daha önce anlaşma sağlanamadı

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" değerlendirmesinde bulunmuştu. Kuzey Kore tarafı ise Trump'ın bu sözlerini yalanlamış, yaptırımların yalnızca belli bir kısmının kaldırılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.

Kritik ziyarette Kuzey Kore heyetinin alana geldiği görüldü. ABD Başkanı Trump ziyarete ilişkin: ‘dün "belki de Kim'i aramalıyım' diye düşündüm. Birbirimize saygı duyuyoruz, birbirimizden hoşlanabiliriz de" dedi.

Trump'a bu ilk DMZ ziyaretinde Moon eşlik etti. Sınırdaki Güney Kore askerlerine hitap eden Trump, "Yanınızdayız" mesajı verdi

Ronald Reagan'dan bu yana tüm ABD başkanları DMZ'yi ziyaret etti. Yalnızca George H.W. Bush başkan yardımcılığı döneminde bu ziyareti gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:19
  1. Kore Yarımadası
  2. G20 Liderler Zirvesi
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ)
  5. Güney Kore
  6. Kuzey Kore
  7. Singapur

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