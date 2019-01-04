Trump kendi ülkesini tehdit etti: Demokratlar kazanırsa...

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi veya Senato'da çoğunluğu almaları durumundan finansal piyasaların karışacağını iddia etti.

"Hakkımda tahkikat açmak istiyorlar"

Trump mesajında şunları söyledi:

"Daha önce defalarca ifade ettiğim üzere eğer Demokratlar Temsilciler Meclisi veya Senato'da çoğunluğu alırsa finansal piyasalar karışır. Senato'yu biz aldık, Temsilciler Meclisi'ni onlar aldı. Durum sakinleşecek. 2020 yılında kazanamayacaklarını bildikleri için hakkımda tahkikat açmak istiyorlar." dedi.