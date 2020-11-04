Trump karşıtı 2 Müslüman kadın tekrar seçildi

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump ile tartışmaktan çekinmeyen Kongre'nin 2 Müslüman kadın üyesi, Omar ve Tlaib yeniden seçilerek, Temsilciler Meclisi'ndeki koltuklarını korudu. Minnesota’dan seçilen İlhan Omar ve Michigan’dan Rashida Tlaib ile birlikte, New York'tan Alexandrıa Ocasio-Cortez, Massachusetts’ten Ayanna Pressley de Trump'ın ırkçı söylemlerine maruz kalmış milletvekilleri olarak yeniden seçildiler. Kongre'nin farklı etnik ve dini kökenlerden gelen 4 kadın üyesi ilkim krizi ile mücadele ve sağlık konularındaki kampanyalarıyla gündeme gelmişler, özellikle Trump'ın göçmen politikasını ağır bir şekilde eleştirmişlerdi. Kongre'ye giren ilk Müslüman kadınlardan biri olan ve kendisini sosyal medya hesabında 'anne, mülteci, feminist' olarak tanımlayan İlhan Omar, 4 kadının seçim zaferini "Bizim kardeşliğimiz çok güçlü" sözleri ile duyurdu. Minesota'dan seçilen Omar, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü ve Somali asıllı Müslüman üyesi olmuştu.