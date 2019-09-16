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Trump: “İran’ın saldırıyla bağlantısı olup olmadığını göreceğiz”

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketine ait tesislere düzenlenen İHA saldırısına ilişkin, “İran Suudi Arabistan’a yapılan saldırı ile ilgileri olmadığını söylüyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:43
Trump: “İran’ın saldırıyla bağlantısı olup olmadığını göreceğiz”

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketine ait tesislere düzenlenen İHA saldırısına ilişkin, “İran Suudi Arabistan’a yapılan saldırı ile ilgileri olmadığını söylüyor. Göreceğiz” dedi.


ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın daha önce düşürdüğü ABD İHA’sını hatırlatarak, “İran’ın bir insansız hava aracını düşürdüğü zaman gerçekte hiçbir yere yakın olmadığını bile bile İHA’nın kendi hava sahalarında olduğunu söylediğini hatırlayın. Çok büyük bir yalan olduğunu bilerek bu hikayeye sıkı sıkıya bağlı kaldılar. Şimdi Suudi Arabistan’a yapılan saldırı ile ilgileri olmadığını söylüyorlar. Göreceğiz” dedi.



“Orta Doğu’nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok”


ABD Başkanı Trump bugün sosyal medyada yaptığı başka bir açıklamada ise, “Biz bir enerji ihracatçısıyız ve şimdi dünyadaki bir numaralı enerji üreticisiyiz. Orta Doğu’nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok. Aslında orada çok az sayıda tanker var ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz” dedi.


Cumartesi günü Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerine silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı Yemen’deki Husiler üstlenmişti. ABD yönetimi de saldırıdan İran’ı sorumlu tutmuş, İran ise suçlamaları reddetmişti.


Öte yandan, Haziran ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:43
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