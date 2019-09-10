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Trump ile fikir ayrılığı Bolton'ı koltuğundan etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump ile görevden alınan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında ciddi fikir ayrılığının olduğunu vurguladı

10 Eylül 2019 Salı 21:30
Trump ile fikir ayrılığı Bolton'ı koltuğundan etti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump ile bugün görevinden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında ciddi fikir ayrılığının bulunduğunu söyledi.

Pompeo ve Mnuchin, Beyaz Saray'da, Trump'ın imzaladığı ve terörle mücadeleye yönelik yaptırımları artırdığı kararnameye ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ana gündem maddesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevden alınması olurken, her iki bakan da toplantıda sık sık Trump ve Bolton arasında görüş ayrılığı yaşandığını vurguladı.

Pompeo, Başkan Trump'ın istediği kişiyle çalışma yetkisinin olduğunun altını çizerek, "Elbette Bolton'la fikir ayrılığı yaşadığımız çok zaman oldu." dedi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Bolton'ın ayrılmasının ardından Trump'ın dış politikasının değişmeyeceğini kaydetti.

- Görevden alınan Bolton, toplantıya katılmadı

Beyaz Saray, sabah saatlerinde, söz konusu basın toplantısında, Bolton'ın da yer alacağını duyurmuştu, ancak Başkan Trump'ın, kendisini görevden almasının ardından Bolton, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Trump, bu sabah yaptığı açıklamada, Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirterek, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Başkan Trump ile Bolton'ın, özellikle İran ve Venezuela konularında fikir ayrılığı yaşadığı biliniyordu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 21:30
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Hazine Bakanı Steven Mnuchin
  3. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

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