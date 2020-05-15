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Trump, Hindistan'a solunum cihazı bağışlayacaklarını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 22:04:58 -
Trump, Hindistan'a solunum cihazı bağışlayacaklarını duyurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Hindistan'a solunum cihazı yardımı yapacaklarını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin, dostumuz Hindistan'a solunum cihazları bağışlayacağını duyurmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Salgın döneminde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yanında olduklarını vurgulayan Trump, "Aşı geliştirilmesi hususunda da Hindistan ile iş birliği içerisindeyiz. Bu görünmez düşmanı birlikte yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.




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