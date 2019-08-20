0553 313 94 23

Trump, Grönland’a Trump Tower inşa etmeyeceğine dair söz verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın almayı istemesiyle başlayan tartışmalar sonrasında Trump, sosyal medya hesabı üzerinden adanın ortasına pırıltılı bir Trump Tower inşa edilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, “Grönland’a bunu yapmayacağıma söz veriyorum” dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:03
Trump, Grönland’a Trump Tower inşa etmeyeceğine dair söz verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın almayı istemesiyle başlayan tartışmalar sonrasında Trump, sosyal medya hesabı üzerinden adanın ortasına pırıltılı bir Trump Tower inşa edilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, “Grönland’a bunu yapmayacağıma söz veriyorum” dedi.


ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland adalarını satın alarak ABD’ye bağlamayı istemesi birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Başkan Trump, sosyal medya hesabından konuya mizahla yaklaşarak, adanın ortasına fotomontajla dikilmiş parıltılı bir Trump Tower fotoğrafı paylaşarak, “Grönland’a bunu yapmayacağıma söz veriyorum” dedi.


Başkan Trump’ın paylaşımına, Grönland’ı satın almaktan vazgeçmedi yorumları yapıldı.


Trump’ın sosyal medya takipçilerinden ilginç yorumlar geldi. Bazı takipçileri “Muhtemelen, binanın katı altın vurgulu siyah ve bir golf sahası ile daha yüksek birkaç kat olacaktır”, “Grönland’ı Yeniden Büyük Yap” ve “Hepsi Grönland’ı istila etmek için mi?” şeklinde yorumlar yapıldı.


Birçok kişi ise Trump’ı cesaretinden tebrik ederek, “CNN International ise muhtemelen bunun gerçek bir resim olduğunu düşünüyor” şeklinde yorum yaptı.


Danimarka’ya ait özerk statüdeki Grönland Adası’nı satın alma niyetini olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, “Stratejik olarak ilgi çekici” demişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ise duruma tepki göstererek “absürt” diye nitelendirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:03
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Varislerden ağrısız, ameliyatsız kurtulmak mümkün
    1. Varislerden ağrısız, ameliyatsız..
    2. Hisarcık Kaymakamı ve Belediye..
    3. İçişleri Bakanı Soylu,"Milletin..
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bizim..
    5. "Düzenli tasarruf yapanların seviyesi..
    6. ABD'de göçmen merkezlerinde tutulanlar..
    7. Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz!..
    8. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu..
    9. Orgeneral Çetin, Hakkari'de esnafı..
    10. İçişleri Bakanı Soylu: "Demokrasiyi ve..
    11. Ucuz uçak biletinin yolu turlardan..
    12. İzmir'de 80 kaçak göçmen yakalandı
    13. Süleyman Soylu'dan kayyım açıklaması
    14. Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
    15. Teknosa, bayramda satışlarını yüzde 35..
    16. İçişleri Bakanı Soylu: "Terörle..
    17. İçişleri Bakanı Soylu: "Hukukun ve..
    18. Konut satış istatistikleri
    19. Eskişehir'de dolandırıcılık..
    20. THY, bayramda yüksekten uçtu
    21. Dikili'de 80 düzensiz göçmen yakalandı
    22. İstanbul Ümraniye'de minibüsle..
    23. Zorla rüşvet almak isteyen polislere..
    24. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan..
    25. Bolu’da, uyuşturucu ve kaçak içki..
    26. Ozon tedavisinin faydaları saymakla..
    27. Adana’da yürüyüş ve basın açıklaması..
    28. Bursa’da iş yerinde sigara içen işçi..
    29. Polisin drone ile yaptığı kontrolde..
    30. Talasgücü Belediyespor güç depoluyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek