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Dünya Trump gibi Putin de Nobel’e aday gösterildi
Dünya

Trump gibi Putin de Nobel’e aday gösterildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:02:00 -
Trump gibi Putin de Nobel’e aday gösterildi

Rus basınında çıkan haberlere göre, Putin 2021 Nobel Barış Ödülü’ne, Rus yazar Sergey Komkov tarafından aday gösterildi. Nobel Komitesine adaylık mektubunun 9 Eylül’de sunulduğu ve bunun ardından ABD Başkanı Trump’ın ödüle aday gösterildiği ifade edildi.

Ortadoğu’da binlerce insanı katleden iki ismin barış ödülüne aday olması sosyal medyada yine büyük eleştiri aldı.

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