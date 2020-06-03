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Aktüel

Trump, George Floyd gösterilerinde Beyaz Saray'daki sığınağa "teftiş amacıyla" gittiğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:33:17 -
Trump, George Floyd gösterilerinde Beyaz Saray'daki sığınağa "teftiş amacıyla" gittiğini söyledi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından düzenlenen gösterilerde, Beyaz Saray içindeki sığınağa götürüldüğü iddialarına ilişkin, "Beyaz Saray'daki sığınağa teftiş için indim. Çok az bir süre orada kaldım. Yalancı basın, olayı yanlış aktarıyor." açıklamasında bulundu.

Trump, Fox News Radyo'da Brian Kilmeade'in programına katılarak, Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından ülke genelinde düzenlenen protestolara ve gündemdeki diğer maddelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pazartesi Beyaz Saray karşısındaki St. Johns Kilisesi'ne gitmesi için güzergah üzerindeki göstericilere biber gazıyla müdahale edildiği haberlerine ilişkin Trump, "Polis, biber gazı kullanmadı. Ben de 'hadi göstericileri buradan çıkarın' demedim. Orada kim olduğunu bilmiyordum." ifadesini kullandı.

Trump, pazar akşamı Beyaz Saray önündeki gösterilerin şiddet eylemlerine dönüşmesinin ardından sığınağa götürüldüğü iddialarına karşılık, "Beyaz Saray'daki sığınağa teftiş için indim. Çok az bir süre orada kaldım. Yalancı basın, olayı yanlış aktarıyor." şeklinde yanıt verdi.

- "Göstericiler arasında provokatörler olduğuna dair birçok kanıtımız var"

Ülkedeki protestoların şiddet eylemlerine dönüşmemesi ve yağmaların engellenmesi için polis birimlerinin daha iyi bir iş çıkarması gerektiğini vurgulayan Trump, gösterilerde tansiyonun düşmesine rağmen hala birçok provokatörün sahada bulunduğunu ifade etti.

Trump, "Göstericiler arasında provokatörler olduğuna dair birçok kanıtımız var, yakın zamanda siz de bunları göreceksiniz. Belirli yerlerde insanlara taşlar dağıtıyorlar, bu taşları cephane gibi yığıyorlar. Attıkları bu taşlar, Ulusal Muhafızları ve bazı askeri personeli yaralıyor." eleştirisinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sonbaharda düzenlenecek G-7 Liderler Zirvesi'ne davet etmesine ilişkin Trump, bu hareketinin "sağduyulu" bir davranış olduğunu ve oturup meseleleri konuşabileceklerini vurguladı.

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