Trump duyurdu! Yıl sonunda görevinden ayrılacak!

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

ABD medyası, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin istifa edeceğini yazmıştı. ABD Başkanı Trump, Kelly’nin istifa edeceğine dair iddialara son noktayı koydu.

Trump, Kelly’nin yılsonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

John Kelly, Temmuz ayında Trump’ın 2020’ye kadar Beyaz Saray Genel Sekreteri görevini yürütmesini istediğini, kendisinin de bunu kabul ettiğini duyurmuştu.