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Trump duyurdu! Yıl sonunda görevinden ayrılacak!

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 21:46
Trump duyurdu! Yıl sonunda görevinden ayrılacak!

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

ABD medyası, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin istifa edeceğini yazmıştı. ABD Başkanı Trump, Kelly’nin istifa edeceğine dair iddialara son noktayı koydu.

Trump, Kelly’nin yılsonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

John Kelly, Temmuz ayında Trump’ın 2020’ye kadar Beyaz Saray Genel Sekreteri görevini yürütmesini istediğini, kendisinin de bunu kabul ettiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 21:46
  1. donald trump

YORUM YAZ

  • ne dediğimi anladınız sizne dediğimi anladınız siz1 sa önce
    aldatıcı başlıklar atarak kendinizi düşürüyorsunuz. gerek ok 3 kuruşluk işlere.
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