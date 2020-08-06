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Dünya

Trump duyurdu: Seçimlerden önce mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce ellerinde bir yeni tip koronavirüs aşısının olmasının mümkün olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:41:00 -
Trump duyurdu: Seçimlerden önce mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce ellerinde bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının olmasının mümkün olduğunu belirtti.

Trump, katıldığı bir radyo yayınında Kovid-19 salgınına karşı aşı geliştirme çabalarına ilişkin açıklamalar yaptı.

İnsanların hayatının kurtarılması için aceleci davrandıklarını vurgulayan Trump, "Benden başka bir başkan olsa, iki yıl boyunca aşıdan söz edemezdiniz. Bunu biliyorsunuz." iddiasında bulundu.

Koronavirüsle mücadele için var gücüyle çalıştığının altını çizen Trump, "Bunu oy almak için yapmıyorum. Doğrusu bu olduğu için yapıyorum. İnsanların hayatını kurtarmak için yapıyorum." dedi.

Aşı çalışmalarının hızla ilerlediğini belirten Trump, yıl sonundan önce aşının elinde olmasını beklediklerini ve ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını vurguladı.

Muhabirin, "3 Kasım seçimlerinden önce aşının hazır olmasını bekliyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise Trump, "Bazı durumlarda bence evet. Seçimlerden önce aşının hazır olması mümkün. Büyük şirketlerimiz var. Bu şirketler, dünyanın en iyisi." yanıtını verdi.

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