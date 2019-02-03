Trump duyurdu: Askerleri tutmak istiyoruz
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı gözlemlemeye devam edebilmek için Irak'ta asker tutmak istediklerini duyurdu.03 Şubat 2019 Pazar 17:24
ABD Başkanı Trump, ülkesinin İran'ı gözlemleyebilmesi için Irak'ta asker tutmak istediğini belirtti.
Ülkesinin CBS kanalına röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı gözlemlemeye devam edebilmek için Irak'ta asker tutmak istediğini ifade etti. Afganistan'da ise daha az sayıda asker bırakmak istediklerini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'ya asker göndermenin bir 'seçenek' olduğunu belirtti.
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