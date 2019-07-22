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Trump dünyanın gündemine oturan olayla ilgili konuştu: Bunlar tamamen sahte

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın ülkedeki CIA tarafından eğitilen ajanların yakalanmasıyla ilgili olarak çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın CIA ajanı yakaladıklarına dair haberler tamamen sahte. Doğruluk payı sıfır"dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:30
Trump dünyanın gündemine oturan olayla ilgili konuştu: Bunlar tamamen sahte

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın CIA tarafından eğitilen ajan yakalamasıyla ilgili haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'ın CIA ajanı yakaladıklarına dair haberler tamamen sahte. Doğruluk payı sıfır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın CIA ajanlarını yakaladığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran İstihbarat Bakanlığının, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığını öne sürdüğü 17 kişinin yakalandığını ve bazılarının idam edileceğini duyurması üzerine Twitter’dan açıklamada bulundu. Trump, "İran’ın CIA casuslarını yakaladığına dair rapor tamamen yanlıştır. Hiçbir gerçekliği yoktur. Düşürüldüğü söylenen drone’ları gibi kötü bir şekilde başarısız olan ve ne yapılacağı hakkında hiçbir fikri olmayan bir dini rejim tarafından ortaya atılan daha fazla yalan ve propagandadan başka bir şey değil. Ekonomileri öldü ve daha da kötüye gidecek. İran tam bir karmaşa içinde" ifadelerini kullandı.

İran yakalandıklarını açıklamıştı

İran devlet televizyonu bugün İstihbarat Bakanlığı tarafından CIA’ya bağlı bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyururken, tutuklanan bazı casusların yeryüzünde fesat işleme suçundan idam cezasına çarptırıldığı belirtilmişti.

İran medyasında, İstihbarat Bakanlığı tarafından tutuklanan şüphelilerden bazılarının kimlik bilgileri ve görüntüleri paylaşılmıştı. Kimlik bilgileri paylaşılanlar arasında, ABD’nin Harare Büyükelçiliğinde görevli Zaoh landau, Helsinki Büyükelçiliğinde görevli Eric Sanders, Viyana’daki bir uluslararası organizasyonda görevli William H. Wyche, Avusturya’da konsolosluk görevlisi Gregory A. Boylan, ABD vatandaşı Gleen Andrew ve Hindistan Konsolosluğunda görevli Elias t. Gates yer alıyordu.

İran tarafından tutuklanan şüphelilerin CIA tarafından İran’ın hassas merkezlerine sızdırıldığı ve ABD ile birlikte diğer yabancı ülkelere bilgi sağladıkları iddia edilmişti.

İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, tutuklanan 17 casusun gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:30
  1. ABD
  2. İran

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