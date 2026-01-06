  • İSTANBUL
Dünya

Trump düğmeye bastı: ABD, Venezuela petrolü için dev şirketlerle masaya oturdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump düğmeye bastı: ABD, Venezuela petrolü için dev şirketlerle masaya oturdu!

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Venezuela’ya yönelik askeri müdahalenin ardından ülkenin petrol rezervlerini işletmek için Amerikan şirketleriyle resmi görüşmelere başladı. Sürece Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Enerji Bakanı Chris Wright liderlik edecek.

Venezuela’daki liderlik değişiminin ardından ABD, rotasını ülkenin enerji kaynaklarına kırdı. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Amerikan petrol şirketleriyle yazışmaların başladığını ve bu sürecin hızlanarak devam edeceğini duyurdu. Başkan Donald Trump’ın "Venezuela'nın petrol endüstrisine çok güçlü şekilde dahil olacağız" açıklamasının ardından atılan bu adım, bölgedeki ekonomik planın ilk somut göstergesi oldu.

GÖRÜŞMELERE RUBİO VE WRIGHT LİDERLİK EDECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, dev petrol şirketleriyle yürütülecek pazarlık ve koordinasyon sürecini Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Enerji Bakanı Chris Wright yönetecek. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın Venezuela'daki yeni yatırım fırsatları konusunda Amerikan şirketleriyle çalışmak için sabırsızlandığını belirterek, sürecin en üst düzeyde takip edildiğini vurguladı.

"MİLYARLARCA DOLAR HARCAYIP ALTYAPIYI ONARACAĞIZ"

Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olan Venezuela’da, petrol altyapısının eski ve bakımsız olması ABD'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Başkan Trump, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "ABD'nin dev petrol şirketlerini devreye sokacağız. Milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" diyerek izlenecek yol haritasını çizmişti.

 

