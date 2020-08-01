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Teknoloji

Trump, Çin menşeli uygulama için kararını verdi: Yasaklayacağız!

ABD Başkanı Donald Trump, yaydığı rezil kültür ile çok sayıda insanın tepkisine neden olan Çin menşeli TikTok uygulamasının ABD'de yasaklanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 07:06:00 -
Trump, Çin menşeli uygulama için kararını verdi: Yasaklayacağız!

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi.

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

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