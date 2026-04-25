Trump bunadı! Şu saçma açıklamaya bakın...
Trump bunadı! Şu saçma açıklamaya bakın...

ABD Başkanı Donald Trump, "İran taleplerimizi karşılayan bir plan hazırlıyor" dedi. Planın detayı sorulunca Trump, "İçeriğini bilmiyorum" diyerek ağızları açık bıraktı. Medya mensupları ve vatandaşlar, "İçeriği bilmiyorsan beklentinin karşılanacağını nereden çıkardın" diye sordu. Trump sessizliğe büründü.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Reuters'a yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin taleplerini karşılamayı amaçlayan bir teklif sunmayı planladığını söyledi.

Bu açıklama, görüşmelerin Pakistan'da yeniden başlamasının beklendiği sırada geldi.

Teklifin ne olduğunu bilmiyor

Trump, röportajında, "Bir teklif hazırlıyorlar ve göreceğiz" dedi ancak teklifin ne olacağını henüz bilmediğini söyledi.

 

"Yöneticilerle muhatabız"

Mepa News'in aktardığına göre, ABD'nin kiminle müzakere ettiğine dair soruya Trump, "Bunu söylemek istemiyorum ama şu anda yönetimde olan kişilerle muhatabız" yanıtını verdi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Steve Witkoff ve Jared Kushner'i, İslamabad'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yapılacak görüşmelere göndermeyi planladığını ve ikilinin cumartesi sabahı yola çıkacağını kaydetti.

 

Abluka sürecek

Reuters daha önce, Arakçi'nin, ABD ile barış görüşmelerini yeniden başlatmaya yönelik önerileri ele almak üzere cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelmesinin beklendiğini bildirmişti.

Trump, bir anlaşmaya varılana kadar ABD ordusunun İran limanlarına yönelik ablukayı sürdüreceğini de vurguladı.

