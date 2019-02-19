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Trump: Bu bir darbe girişimidir!

ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Başkan Yardımcısı McCabe'in kendisi hakkında yaptığı yorumlara, "Bu, ABD Başkanı'na yönelik yasadışı bir darbe girişimidir" şeklinde cevap verdi.

19 Şubat 2019 Salı 09:49
Trump: Bu bir darbe girişimidir!

ABD Başkanı Donald Trump, Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, ABD Başkanı'na yönelik yasadışı bir darbe girişimidir" ifadesini de kullandı.

Trump'ın açıklaması, eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe'nin Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamaların ardından geldi.

McCabe'in açıklamaları

Andrew McCabe, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'in 2017 yılında kendisiyle, anayasının, "Trump'ın ehil olmadığına kanaat getirilirse görevden alınabilmesini sağlayan" bir maddesi hakkında bazı kabine üyeleriyle görüşmeler yaptığını iddia etti.

McCabe, "(ABD Anayasası'nın 2. maddesinde 1967 yılında yapılan) 25. değişiklikle ilgili görüşmelerde Rod benimle diğer kabine yetkililerinin kaç tanesinin bu tür bir çabayı destekleyip desteklemeyeceğini konuştu. Adil olmak gerekirse çok stresli bir dönemdi. Çok kaotik, öfkeli bir sohbet içinde ne noktada olduğumuzu ve bundan sonra ne yapmamız gerektiğini ortaya attı" dedi.

Rosenstein ise hakkındaki iddiaları reddetti ve söz konusu maddenin devreye sokulmasının "temeli olmadığını" söyledi.

Amerikan New York Times gazetesi de geçen yıl adlarını açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde aynı iddialara yer vermişti.

McCabe ise ayrıca FBI'ın Başkan Trump'ın "Rusya ile bağlarını soruşturmak için nedeni olduğunu", Rosenstein'in Trump ile görüşmesinde üstüne dinleme cihazı takmayı "çok ciddi anlamda" düşündüğünü de öne sürdü.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:49
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