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Dünya Trump biraz önce dünyaya ilan etti
Dünya

Trump biraz önce dünyaya ilan etti

ABD seçim sonuçlarını açıklanmaya devam ederken Donald Trump'tan flaş bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:40:00 - 2020-11-04 11:14:14
Trump biraz önce dünyaya ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump seçimi kazandığını açıklayan bir açıklama yaptı.

Trump "ABD halkına teşekkür ediyorum gösterdikleri destek için. Milyonlarca kişi bize oy verdi. Bir grup insan bu oyun hakkını gasp etmeye çalışıyor. Aileme de teşekkür ediyorum. Büyük bir kutlamaya hazırlanıyorduk. Bir anda bütün sonuçlar durduruldu. Kutlamaya hazırlandık. Rekor oy kullanıldı. Florida’da kazanmamamızı beklemiyorlardı ama kazandık. Texas’ı 700 bin oyla kazandık. Arizona’da da çok potansiyel var. Oradan hala bize oy çıkabilir. Ama ihtiyacımız yok. Alırsak alırız almazsak almayız. En önemlisi Pensilvanya’da öndeyiz. Gerçekten muazzam fark var. 690 bin oy öndeyiz. Yakınından bile geçemezler. Bu eyaletleri hesaba katarsanız çok iyi bir gece geçiriyoruz. Eyaletleri bir anda kazandık. Kazanamayacaklarını biliyorlardı. O yüzden hadi mahkemeye gidelim dediler. Kazanamayacaklarını biliyorlardı. Ben bunu tahmin ettim. Bu bir utançtır, hiledir. Açıkçası kazandık bu seçimi. " ifadelerini kullandı.

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