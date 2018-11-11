Trump bir siyasi fiyasko daha yaşadı

Fransız siyaset bilimci Alexandre Del Valle, ABD'nin dış politikasının bir taraftan Rusya, İran ve Suriye'ye, diğer taraftan da Suudi Arabistan'a karşı farklı tutumlarıyla ortaya çıkan çifte standartlarının bu ülkeyi uluslararası arenada bir kez daha başarısızlığa ittiğini yazdı.

Uluslararası ilişkiler ve jeopolitik uzmanı Alexandre Del Valle, Fransız haber sitesi Atlantico.fr için kaleme aldığı yazıda ABD'nin Rusya ve Suriye'ye yönelik sürekli yeni yaptırımlar uyguladığını, İran'a yönelik eski yaptırımları yeniden uygulamaya koyduğunu, fakat aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Yemen'de yaptığı zulümlere herhangi bir şekilde tepki göstermediğini ifade etti.

"11 Eylül'den sonra dahi ilişkiler bozulmadı"

Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarına karıştığına dair kanıtların bile Washington ve Riyad arasındaki ilişkileri bozamadığı dikkat çekilen yazıda, ancak ABD'nin Ukrayna konusunda tamamen zıt bir tutum sergilediği ve her şeyin suçlusu olarak Rusya'yı gösterdiği kaydedildi.

Makalede, Suriye'deki ölümlerden Şam'a bağlı hükümet güçlerini suçlu gösteren Washington'un aynı zamanda birçok Suriyelinin aslında cihatçılar tarafından öldürüldüğünün unutulduğu vurgulandı.

"Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Riyad'a yaptırım uygulanmadı"

Kaşıkçı cinayetinden sonra Batı'daki pek çok kişinin Suudi Arabistan'ın Yemen'i bombalamayı durdurmasını talep etmeye başladığı belirtilen yazıda, fakat buna rağmen bu durumun Rusya, İran ve Suriye'nin aksine Riyad'a yönelik herhangi bir yaptırıma dönüşmediği ve hiçbir şekilde Suudi makamlarını etkilemediği ifade edildi.

Del Valle, sonuçta Suudi Arabistan'ın terör örgütlerini desteklemeye devam ettiğini, İran'ın Ortadoğu'daki konumunu güçlendirdiğini, ABD'nin bu yöndeki eylemlerininse yine fiyaskoyla sonuçlandığını vurguladı.