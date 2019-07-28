Trump bir ismin daha biletini kesti!

The New York Times (NYT), Rusya ve İran konularında ABD Başkanı Donald Trump ile ters düşen Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un görevinden gitmesinin beklendiğini duyurdu.

Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un Başkan Donald Trump'la görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden gitmesinin beklendiği haberini veren NYT, Trump'ın bu kritik göreve Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas milletvekili John Ratcliffe'i getirmek istediğini yazdı. Teksaslı John Ratcliffe, Trump'ın en ateşli destekçilerinden biri olarak tanınıyor.

Özellikle Rusya, İran ve Kuzey Kore ile ilgili değerlendirmelerinde Trump'la ters düşen Dan Coats'un görevi bırakacağı haberi, ABD ile İran arasındaki gerilimin tavan yaptığı bir dönemde geldi.

Türkiye de hedefinde

Coats, ocak ayında ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'ni bilgilendirirken, "Türkiye'nin bölgesel hırsları, ABD'ye olan güvensizliği ve Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği, ikili ilişkileri zorlaştırıyor" demişti.

Ulusal İstihbarat Direktörü, bundan dolayı Ankara'nın ABD'nin bölgedeki hedeflerine karşı koyma konusunda daha istekli olduğunu dile getirmişti.

İran tehdit

İfadesinde İran’ın gelecekte askeri potansiyelini arttırmaya devam edeceğini de söyleyen Coats, Tahran'ın ABD’ye tehdit oluşturduğunu ileri sürmüştü.

Senarosu savaşın eşiğine getirdi

"İran’ın bölgesel hırsaları ve askeri gücünü arttırma hamleleri büyük bir ihtimalle ABD’nin çıkarları için tehdit oluşturacak" iddiasında bulunan Coats, ABD ile müttefiklerinin Basra ve Umman Körfezleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki askeri ve ticari gemilerine yönelik provokasyonların sayısının artabileceğine dair bir senaryo çizmişti.

Son aylarda bu senaryoya uygun düşen ama beraberinde pek çok soru işareti getiren gelişme yaşandı.