  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Güney Kıbrıs’ta akıl almaz hırsızlık! Ölen adamın kalbini çaldılar

Türkiye Karadeniz’de inisiyatifi eline alıyor! Saldırılar sonrası güvenlikte kritik sorumluluk üstlenecek

Yeniden Refah Partisi'nin MYK üyeleri belli oldu

Putin’den flaş açıklama! Karadeniz’de tankerlere yapılan saldırılara misliyle karşılık verilecek

Rusya, ölen askerlere tazminat ödemelerini kesti: Para yerine kıyma makinesi verdiler!

Bulgaristan’da tarihi protesto: Hükümet bütçe tasarısını geri çekti

Türkiye Artık Sahada da Masada da Oyun Kurucu... Bölge Dizayn Ediliyor: Hedef Türkiye mi?

39 bin ton akaryakıtla Rusya’ya gidiyordu Türk tankeri Afrika açıklarında battı

Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı

CHP kafası mahkemede patladı! Manavgat Belediyesi davasında 19 kişi gözaltında
Dünya Trump, Biden'ın izlerini siliyor
Dünya

Trump, Biden'ın izlerini siliyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump, Biden'ın izlerini siliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden döneminde otomatik imza cihazıyla onaylandığını öne sürdüğü tüm başkanlık belgelerini hükümsüz ilan etti. Trump’ın açıklamasına göre bu işlemler artık hiçbir yasal geçerlilik taşımıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde "otomatik e-imza" ile imzalanan tüm belgelerin artık "geçersiz" hükmünde olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Biden döneminde alınan kararlarla ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Trump, Biden döneminde "otomatik e-imza" ile imzalandığını savunduğu tüm resmi belgelerin artık geçersiz olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, "Joseph R. Biden Jr. döneminde kötü şöhretli ve yetkisiz 'otopen' (otomatik e-imza) ile imzalanmış tüm belgeler, bildiriler, başkanlık kararnameleri ve sözleşmeler bundan böyle hükümsüz, geçersiz ve hiçbir yasal etkisi olmayan işlemler olarak ilan edilmiştir." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, aynı dönemde Biden tarafından imzalanmış af kararlarının da artık hukuken geçersiz olarak sayıldığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra yaptığı birçok açıklamada, Biden'ın ilgili yasal belgeleri bizzat kendisi tarafından değil, "otomatik e-imza" ile imzalandığını savunuyordu.

Trump’tan Netanyahu’ya sert Suriye uyarısı: "Müreffeh bir devlete engel olunmamalı!"
Trump’tan Netanyahu’ya sert Suriye uyarısı: “Müreffeh bir devlete engel olunmamalı!”

Dünya

Trump’tan Netanyahu’ya sert Suriye uyarısı: “Müreffeh bir devlete engel olunmamalı!”

Beyaz Saray: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi
Beyaz Saray: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi

Dünya

Beyaz Saray: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi

Trump, ülkeye 400 tonluk kokain sokan liderin affını istedi!
Trump, ülkeye 400 tonluk kokain sokan liderin affını istedi!

Dünya

Trump, ülkeye 400 tonluk kokain sokan liderin affını istedi!

Trump ve Lula Arasında telefon görüşmesi
Trump ve Lula Arasında telefon görüşmesi

Dünya

Trump ve Lula Arasında telefon görüşmesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23