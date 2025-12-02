  • İSTANBUL
Dünya

Putin’den flaş açıklama! Karadeniz’de tankerlere yapılan saldırılara misliyle karşılık verilecek

Putin’den flaş açıklama! Karadeniz’de tankerlere yapılan saldırılara misliyle karşılık verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz’deki tankerlere yönelik saldırılara karşılık olarak Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giriş yapan gemilere yönelik saldırıların genişletileceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz’deki tankerlere yönelik saldırılara karşılık olarak Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giriş yapan gemilere yönelik saldırıların genişletileceğini açıkladı. Putin’in açıklaması, bölgede gerilimin artacağının sinyallerini verdi.

Ayrıntılar birazdan...

