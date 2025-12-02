  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

4 gündür haber alınamıyor! Devlet Başkanı kayboldu!

CHP’li kafası böyle bir şey Her şey yalan tek doğru benim

Türkiye ve Pakistan'dan petrol ve doğal gaz bombası

Afrika’da derin yara bıraktı! Karşınızda vicdansız Batı’nın köle haritası

CHP’li Maltepe Belediyesi'nde iş bırakma nedeniyle ilçede çöpler birikti Alıştılar çöpsüz duramıyorlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür ve yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek

Tek kelime ile korkunç: 5 kişilik ailenin bindiği motosiklet TIR’ın altında kaldı, anne ve bebeği can verdi

Dün ‘Hadi koçum, hadi aslanım’ diyorlardı: Almaya Ukrayna'ya acı haberi verdi!

İşte 2026 ve 2027 yılı tahminleri: Türkiye'nin büyüme tahminlerine yukarı yönlü revize

‘İyi biliyoruz ve konuşursak borçlu çıkarsınız’’ DEM’den Özgür Özel'e ‘Cellat’ göndermesi
Dünya Rusya, ölen askerlere tazminat ödemelerini kesti: Para yerine kıyma makinesi verdiler!
Dünya

Rusya, ölen askerlere tazminat ödemelerini kesti: Para yerine kıyma makinesi verdiler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya, ölen askerlere tazminat ödemelerini kesti: Para yerine kıyma makinesi verdiler!

Ukrayna ile 4 yıldır süren savaşta asker açığını kapatmak için hem Rusya genelinde hem de bölge ülkelerden önemli tazminat vaatleri ile asker toplayan Rusya’nın artık ölen askerlere tazminat ödemeyi durdurduğu ortaya çıktı. Tazminat yerine, havuç, soğan, havlu seti, bisiklet, çiçek ve kıyma makinesi hediye edilen yaslı aileler ise isyan etti.

Rusya'da birkaç bölgenin, artan yerel bütçe açıkları nedeniyle ölen askerlerin ailelerine ödenmesi gereken tazminatları kestiği iddia edildi. Kasım ayı sonunda Yakutistan, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü topyekûn savaşa gönderilen askerlere yapılan ödemeleri askıya aldı. Rusya'nın maliye bakanı Ivan Alekseev de bütçe açığını göstererek olayı doğruladı.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi 'ne göre Kasım ayı itibarıyla en az 11 Rus bölgesi ölen askerlere ödemeleri kesti. Bu bölgelerin Leningrad, Samara, Nizhny Novgorod, Ulyanovsk ve Orenburg ile Başkurdistan, Tataristan, Hakasya, Çuvaşistan, Mari El cumhuriyetleri ve Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi olduğu belirtildi.

Rus medyasına göre, ekim ayından bu yana Samara bölgesi sözleşme ödemelerini 3,6 milyon ruble (33 bin euro) seviyesinden 400 bin ruble (3 bin 670 euro) seviyesine düşürdü.

Rusya'ya bağlı Mari El ise sözleşmeli askerlere yapılan ödemeleri 3 milyon ruble (27 bin 500 euro) seviyesinden 800 bin ruble (7 bin 340 euro) seviyesine düşürdü. Tataristan'ın askerî komisyonunun internet sitesinde de benzer kesintiler görülüyor.

PARA YOK, HAVLU SETİ, ÇİCEK, HAVUÇ VE KIYMA MAKİNESİ VAR

Rus medyasına göre, Ukrayna'da öldürülen sözleşmeli askerlerin aileleri, ölüm tazminatı almakta zorluklar yaşıyor. Artan haberler üzerine Devlet Duması Savunma Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Alexei Zhuravlev, ödemelerin “ana motivasyon kaynağı olmaması gerektiği” çıkışını yaptı. “Bu eğilim sağlıklı değil ve ülkenin kaynaklarının giderek tükendiği sonucuna varılabilir. Ancak bu tür ödemeler başlangıçta sadece bölgesel liderlerin iyi niyetinden kaynaklanıyordu. Gerçek vatanseverler için para ana motivasyon olmamalı... Bonus olabilir, evet, ama kesinlikle ana hedef olmamalı” dedi.

Rusya, Ukrayna'da önemli kayıplar verdi. Batılı kaynakların tahminlerine göre, toplam kayıplar 1 milyonu aştı.

Önemli tazminat vaatlerine rağmen, ölen askerlerin aileleri yerel yetkililerden tuhaf hediyeler aldı.

Murmansk'ta yetkililer, yaslı yakınlarına çiçeklerin yanı sıra bir kıyma makinesi hediye etti. Eleştirmenler, “kıyma makinesi” teriminin, Rus askerlerinin çok az eğitimle savaşa atıldıktan sonra yüksek sayıda öldürüldüğünü ve genellikle kendi teçhizatlarını satın almak zorunda kaldıklarını ifade ettiği için bu hediyeyi “grotesk” olarak nitelendirdi.

Medya raporlarına göre, Kasım 2022'deki Anneler Günü'nde Kursk bölgesi liderleri, ölen askerlerin annelerine havlu setleri hediye etti.

Bir aileye, ölen kocası ve babası için tek bir bisiklet hediye edildi. Başka bir yaralı askerin ailesine ise vaat edilen maddi tazminat yerine sadece iki kova havuç ve bir çuval soğan verildi.

Putin onayladı! Rusya'da KDV oranı yükselecek
Putin onayladı! Rusya'da KDV oranı yükselecek

Dünya

Putin onayladı! Rusya'da KDV oranı yükselecek

Yargılanmamak için Gazze’yi ve bölgeyi kan gölüne çeviren katile af yolu açıldı! Herzog: İsrail’in çıkarları için....
Yargılanmamak için Gazze’yi ve bölgeyi kan gölüne çeviren katile af yolu açıldı! Herzog: İsrail’in çıkarları için....

Dünya

Yargılanmamak için Gazze’yi ve bölgeyi kan gölüne çeviren katile af yolu açıldı! Herzog: İsrail’in çıkarları için....

Şaka değil gerçek.. Evi çaldılar!
Şaka değil gerçek.. Evi çaldılar!

Gündem

Şaka değil gerçek.. Evi çaldılar!

İşte 2026 ve 2027 yılı tahminleri: Türkiye'nin büyüme tahminlerine yukarı yönlü revize
İşte 2026 ve 2027 yılı tahminleri: Türkiye'nin büyüme tahminlerine yukarı yönlü revize

Ekonomi

İşte 2026 ve 2027 yılı tahminleri: Türkiye'nin büyüme tahminlerine yukarı yönlü revize

Rusya'dan Türkiye çıkışı! En doğru zamanı açıkladılar
Rusya'dan Türkiye çıkışı! En doğru zamanı açıkladılar

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye çıkışı! En doğru zamanı açıkladılar

Bebek katiline kim inanır! Teröristbaşından Suriye ile anlaşma şartı!
Bebek katiline kim inanır! Teröristbaşından Suriye ile anlaşma şartı!

Dünya

Bebek katiline kim inanır! Teröristbaşından Suriye ile anlaşma şartı!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23