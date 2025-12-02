Rusya'da birkaç bölgenin, artan yerel bütçe açıkları nedeniyle ölen askerlerin ailelerine ödenmesi gereken tazminatları kestiği iddia edildi. Kasım ayı sonunda Yakutistan, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü topyekûn savaşa gönderilen askerlere yapılan ödemeleri askıya aldı. Rusya'nın maliye bakanı Ivan Alekseev de bütçe açığını göstererek olayı doğruladı.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi 'ne göre Kasım ayı itibarıyla en az 11 Rus bölgesi ölen askerlere ödemeleri kesti. Bu bölgelerin Leningrad, Samara, Nizhny Novgorod, Ulyanovsk ve Orenburg ile Başkurdistan, Tataristan, Hakasya, Çuvaşistan, Mari El cumhuriyetleri ve Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi olduğu belirtildi.

Rus medyasına göre, ekim ayından bu yana Samara bölgesi sözleşme ödemelerini 3,6 milyon ruble (33 bin euro) seviyesinden 400 bin ruble (3 bin 670 euro) seviyesine düşürdü.

Rusya'ya bağlı Mari El ise sözleşmeli askerlere yapılan ödemeleri 3 milyon ruble (27 bin 500 euro) seviyesinden 800 bin ruble (7 bin 340 euro) seviyesine düşürdü. Tataristan'ın askerî komisyonunun internet sitesinde de benzer kesintiler görülüyor.

PARA YOK, HAVLU SETİ, ÇİCEK, HAVUÇ VE KIYMA MAKİNESİ VAR

Rus medyasına göre, Ukrayna'da öldürülen sözleşmeli askerlerin aileleri, ölüm tazminatı almakta zorluklar yaşıyor. Artan haberler üzerine Devlet Duması Savunma Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Alexei Zhuravlev, ödemelerin “ana motivasyon kaynağı olmaması gerektiği” çıkışını yaptı. “Bu eğilim sağlıklı değil ve ülkenin kaynaklarının giderek tükendiği sonucuna varılabilir. Ancak bu tür ödemeler başlangıçta sadece bölgesel liderlerin iyi niyetinden kaynaklanıyordu. Gerçek vatanseverler için para ana motivasyon olmamalı... Bonus olabilir, evet, ama kesinlikle ana hedef olmamalı” dedi.

Rusya, Ukrayna'da önemli kayıplar verdi. Batılı kaynakların tahminlerine göre, toplam kayıplar 1 milyonu aştı.

Önemli tazminat vaatlerine rağmen, ölen askerlerin aileleri yerel yetkililerden tuhaf hediyeler aldı.

Murmansk'ta yetkililer, yaslı yakınlarına çiçeklerin yanı sıra bir kıyma makinesi hediye etti. Eleştirmenler, “kıyma makinesi” teriminin, Rus askerlerinin çok az eğitimle savaşa atıldıktan sonra yüksek sayıda öldürüldüğünü ve genellikle kendi teçhizatlarını satın almak zorunda kaldıklarını ifade ettiği için bu hediyeyi “grotesk” olarak nitelendirdi.

Medya raporlarına göre, Kasım 2022'deki Anneler Günü'nde Kursk bölgesi liderleri, ölen askerlerin annelerine havlu setleri hediye etti.

Bir aileye, ölen kocası ve babası için tek bir bisiklet hediye edildi. Başka bir yaralı askerin ailesine ise vaat edilen maddi tazminat yerine sadece iki kova havuç ve bir çuval soğan verildi.