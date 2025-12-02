Suriye'den sonra bir ülkeye daha şoke eden uyarı: 'İsrail sizi de vurur!'
Suudi Arabistan merkezli Al Hadath kanalı, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Bağdat'ı İsrail'in Irak'a saldırabileceği konusunda uyardığını duyurdu.
ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, Iraklı yetkililere İsrail’in Hizbullah’a karşı yürüttüğü saldırılara müdahil olmamaları konusunda sert bir uyarıda bulunduğu iddia edildi.
BARRACK'TAN TEHDİT GİBİ MESAJ: İSRAİL SİZİ DE VURABİLİR
Suudi Arabistan fonlu Al Hadath kanalının aktardığı habere göre; Barrack, Irak topraklarındaki İran destekli milislerin çatışmaya dahil olması halinde ülkenin İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
HİZBULLAH TAMAMEN SİLAHSIZLANDIRILANA KADAR SALDIRILAR DEVAM EDECEK
Ayrıca haberde, Barrack'ın Iraklı yetkililere İsrail’in Lübnan'daki saldırılarının Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar devam edeceğini açıkça ifade ettiği bildirildi.
İSRAİL, YAKLAŞIK BİR AY ÖNCE IRAK İLE İLGİLİ RAPOR YAYIMLAMIŞTI
Suudi Arabistan fonlu Al Hadath'da yer alan bu haberin, yaklaşık bir ay önce İsrail'in Kuzey Komutanlığı'ndan gelen ve Irak'tan artan tehditlere dikkat çeken raporların ardından yayınlanması dikkat çekti.
