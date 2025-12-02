Bulgaristan’da tarihi protesto: Hükümet bütçe tasarısını geri çekti

Bulgaristan hükümeti, uzun yıldır görülmemiş büyüklükte protestoların ardından salı günü tartışmalı bütçe tasarısını geri çektiğini açıkladı.

Pazartesi gecesi Sofya’da yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı protestoya, diğer büyük şehirlerde de benzer şekilde 50 bine yakın kişinin katıldığı bildirildi.

Göstericiler, vergileri ve sosyal güvenlik primlerini ciddi şekilde artırmayı öngören bütçe tasarısına karşı çıktı ve bu yükün esas olarak sıradan çalışanların omzuna bineceğini savundu.

Bu gelişme, Bulgaristan’ın 2026’da euroya geçişi öncesindeki son hazırlık aşamalarına denk geliyor. Ülke, 1 Ocak’ta yerel para birimi olan levadan euroya geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Protesto, ana muhalefet bloku olan “Değişimi Sürdürüyoruz” ve “Demokratik Bulgaristan” partileri tarafından düzenlendi ve hükümetin “yerine getirilmeyen vaatleri ile boş sözlerine” tepki olarak gerçekleşti.

Geçen hafta, yoğun iç baskı ve büyük gece gösterilerinin ardından Başbakan Rosen Jelyazkov’un azınlık hükümeti, bütçe tasarısını gözden geçirilmek üzere geri çekeceğini açıklamış ancak daha sonra bu kararından dönerek tasarıyı geri çekmeme kararı almıştı.

Eski Başbakan ve GERB lideri Boyko Borisov, tasarının revize edilerek parlamentoya ilk ya da ikinci oturumda sunulacağını duyurmuştu. Bu açıklama, pazartesi günkü kitlesel seferberliğin fitilini ateşleyen gelişmelerden biri oldu.

Göstericiler, tasarının yeniden düzenlenmesini ya da iktidar koalisyonunun derhâl istifa etmesini talep ederken “istifa” sloganları attı.

Protestocular ayrıca, GERB koalisyonunun parlamentodaki en önemli destekçilerinden biri olan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (DPS) lideri Delyan Peevski ve Boyko Borisov dahil bazı önde gelen milletvekillerinin yargılanmasını istedi.

Gençlerin ağırlıkta olduğu pazartesi gecesi Sofya’daki protesto, Ulusal Meclis binası çevresi de dahil olmak üzere kentin ana caddeleri ve meydanlarında barışçıl şekilde başladı.

Ancak akşam ilerledikçe, maskeli küçük bir grup kalabalıktan ayrılarak çöp konteynerlerini ateşe verdi, polis araçlarına zarar verdi ve GERB ile DPS’nin ofislerine saldırdı.

Polis güçleri ile siyah kapüşonlu, maskeli gençler arasında çatışmalar çıktı; çöp konteynerleri yakıldı, polis araçları tahrip edildi. Çevik kuvvet ekipleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Görüntülerde maskeli kişilerin sandalyeler, şişeler, havai fişekler ve taşlar fırlattığı, camları kırdığı ve polisle çatıştığı görüldü.

Protestocular, şiddeti çıkaran kişilerin eylemlerin parçası olmadığını, hükümetin protestoyu itibarsızlaştırmak ve gündemi saptırmak amacıyla onları tutturduğunu iddia ediyor.

Bulgarların yaklaşık yarısı euroya geçişe karşı çıkıyor; bunun ülkenin egemenliğini zedeleyeceğinden endişe ediyorlar. Ayrıca levadan euroya geçiş sürecinde perakendecilerin fiyatları fırsatçılıkla artırabileceğinden korkuyorlar.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bu ay yaptığı açıklamada Bulgaristan euro bölgesine girdiğinde enflasyonun artmasının beklendiğini, ancak bu etkinin geçici olması gerektiğini vurguladı.