39 bin ton akaryakıtla Rusya’ya gidiyordu Türk tankeri Afrika açıklarında battı

Senegal’in Dakar kıyıları açıklarında Türk petrol tankeri geçen hafta dört harici patlamaya maruz kalarak su almaya başladı.

AFP’nin edindiği bilgilere göre olay, Türk armatörlüğündeki gemi ile Senegal liman yetkilileri tarafından doğrulandı.

39 BİN TON AKARYAKIT TAŞIYORDU

Türk nakliye şirketi Beşiktaş tarafından işletilen, Panama bayraklı Mersin adlı tanker yaklaşık 39 bin ton akaryakıt taşıyordu ve Dakar açıklarında demirlemiş durumdayken patlamalar meydana geldi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Dakar açıklarında demirli haldeyken dört harici patlama meydana geldİ" denildi ve makine dairesine deniz suyu dolduğunu belirtildi.

PATLAMALARIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Armatör, olayda yaralanma veya can kaybı olmadığını, durumun hızlıca kontrol altına alındığını ve herhangi bir kirlilik oluşmadığını açıkladı.

Geminin güvenli ve stabil olduğu belirtildi. Patlamaların nedeni ise hala bilinmiyor.

RUSYA'YA DOĞRU YOL ÇIKMIŞTI

Dakar liman yetkilileri AFP’ye yaptığı açıklamada, Perşembe günü Mersin’den gelen bir acil durum çağrısına cevap verdiklerini, çoğunluğu Türk mürettebatı tahliye ettiklerini ve hasarı gidermek için müdahalede bulunduklarını söyledi.

Gemi takip platformu myshiptracking'e göre Mersin, Rusya’yı Kırım’a bağlayan Kerç Boğazı üzerindeki Taman Limanı’ndan yola çıkmıştı.

Dakar, Afrika ile Avrupa’yı ve Afrika ile Amerika kıtasını birbirine bağlayan Atlantik deniz yolları üzerinde önemli bir Batı Afrika limanı konumunda bulunuyor.