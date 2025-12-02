Emir’in malvarlığı bu kez Gökçek’in diline düştü! Ankara’da “Emirlik” kurmuş

Dün gece Beyaz TV’de yayımlanan “Sürmanşet” programına konuk olan Gökçek, gazetemizin haberini referans aldıkları yayında, CHP’li Murat Emir’in Ankara’da adeta “Emirlik” kurduğunu belirterek, mal varlığının kaynağını açıklamasını istedi.

Emir’in mal varlığının yasal yollarla elde edilip edilmediğinin incelenmesi ve ne kadarının Mansur Yavaş’ın ABB Başkanlığı sonrası aldığının açıklanması çağrısında bulunan Osman Gökçek, Meclis’te de bu konunun takipçisi olacağını söyledi…

GİZLİ SERVETİ AKİT İFŞA ETTİ

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in TV ekranlarından sorguladığı CHP Milletvekili Murat Emir'in dudak uçuklatan servetine yönelik haberi Akit bir hafta önce “CHP’li Murat Emir’in serveti dudak uçuklatıyor” başlığıyla gündeme getirmişti.

Haber Yeni Akit gazetesinde dudak uçuklatan servet hakkında şöyle ifadeler kullanılmıştı:

Yolsuzluk sebebiyle tutuklanan İmamoğlu’na yönelik açık desteğiyle bilinen ve yürütülen yargı sürecini “siyasi intikam” olarak değerlendiren CHP’li Emir’in, siyasete girdikten sonra çok sayıda taşınmaz edindiği ortaya çıktı. Gençlik yıllarından itibaren CHP Gençlik Kollarında görev alan ve 2014 yerel seçimlerinde CHP Keçiören belediye başkan adayı gösterilen göz doktoru Emir’in, 2012-2025 yılları arasında adeta mütevazı bir “emirlik” kuracak kadar, aralarında dubleks dairelerin, meskenlerin, lüks dairelerin, lokal, market ve arsaların olduğu çok sayıda taşınmaz edindiği öne sürüldü.

İşte Ankara'da ki taşınmazlarının bir kısmı:

▪ Ankara Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 26578 ada 1 numaralı parselde mesken

▪ Ankara Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 29386 ada 2 numaralı parselde arsa

▪ Ankara Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 29390 ada 1 numaralı parselde arsa

▪ Ankara Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 29384 ada 2 numaralı parselde arsa

▪ Ankara Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi 28515 ada 5 numaralı parselde konut

▪ Ankara Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi 18991 ada 2 numaralı parselde dubleks mesken

▪ Ankara Çankaya ilçesi Mühye Mahallesi 29634 ada 5 numaralı parselde mesken

▪ Ankara Mamak ilçesi İmrahor Mahallesi 52061 ada 2 numaralı parselde arsa

▪ Ankara Mamak ilçesi İmrahor Mahallesi 52014 ada 6 numaralı parselde arsa

▪ Ankara Mamak ilçesi İmrahor Mahallesi 52011 ada 6 numaralı parselde arsa

▪ Ankara Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi 130021 ada 1 numaralı parselde arsa

▪ Antalya Serik İlçesi Boğazkent Mahallesi Kulak Kumluk Mevkii 72 ada 1 numaralı parselde lokal.

▪ Antalya Serik İlçesi Boğazkent Mahallesi Kulak Kumluk Mevkii 72 ada 1 numaralı parselde market

▪ Antalya Serik İlçesi Boğazkent Mahallesi Kulak Kumluk Mevkii 72 ada 1 numaralı parselde dubleks mesken

▪ Muğla Bodrum İlçesi Gökçebel Mahallesi Kızılburun Mevkii 552 ada 9 numaralı parselde mesken

▪ Eskişehir Odunpazarı İlçesi Alanönü Mahallesi Taştepe Mevkii 12885 ada 14 numaralı parselde mesken

▪ Ankara Mamak İlçesi Ege - İmar 39437 ada 1 numaralı parseldeki taşınmaz

▪ Ankara Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi; 567, 647, 651, 653, 656, 678, 680, 686, 672 numaralı parseldeki taşınmazlar

▪ Ankara Çankaya İlçesi Mühye Mahallesi 29634 ada 10 numaralı parselde daire

▪ Ankara Mamak İlçesi Ege-İmar 39453 ada 7 numaralı parselde taşınmaz

▪ Ankara Mamak İlçesi Ege-İmar 39453 ada 6 numaralı parselde taşınmaz