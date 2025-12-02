Üfürükçü yüzlerce kişiyi kandırdı! Muska yazıp servet kazandı
Zonguldak Kozlu'da muska yazıp üfürükçülük yaparak yüzlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülen 70 yaşındaki R.E., KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Zonguldak'ta uzun süredir vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar ettiği iddia edilen R.E. (70) yıllar boyunca muska hazırlayıp “şifa” vaat ederek yüzlerce kişiyi dolandırdı.
Serbest bırakıldı
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takip yaptıkları R.E.'yi Kozlu ilçesinde yapılan operasyonla dün gözaltına aldı. İlçede uzun yıllardır muska yazıp, üfürükçülük yaparak 100'ün üzerinde kişiyi dolandırdığı ve halkın dini inanç ve duygularını istismar ettiği öne sürülen R.E emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan R.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
