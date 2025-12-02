  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

17 yıl FED ve JP Morgan deneyimi Başekonomistliği getirdi Merkez’de bir ilk!

Bebek katiline kim inanır! Teröristbaşından Suriye ile anlaşma şartı!

AB'yi sarsan yolsuzluk soruşturması: Mogherini dahil üç gözaltı

İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

Rusya'dan Türkiye çıkışı! En doğru zamanı açıkladılar

Başörtülüye ayrımcılık onay aldı! Ha Chp Zihniyeti Ha Almanya Adaleti

Alman savunmasında kritik an! Rus jetlerinin Polonya’ya girişi durduruldu, gökyüzünde tansiyon yükseldi!

Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!

Gazze için kritik adım geliyor! Mısır’ın ABD ile yürüttüğü diplomasi masada yeni bir dönemi işaret ediyor!

Bakan Tunç’un kürsüdeki sözleri gündemi sarstı! Yargıdaki yeni dönemin satır aralarında dikkat çeken mesajlar!
Yaşam Üfürükçü yüzlerce kişiyi kandırdı! Muska yazıp servet kazandı
Yaşam

Üfürükçü yüzlerce kişiyi kandırdı! Muska yazıp servet kazandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Üfürükçü yüzlerce kişiyi kandırdı! Muska yazıp servet kazandı

Zonguldak Kozlu'da muska yazıp üfürükçülük yaparak yüzlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülen 70 yaşındaki R.E., KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Zonguldak'ta uzun süredir vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar ettiği iddia edilen R.E. (70)  yıllar boyunca muska hazırlayıp “şifa” vaat ederek yüzlerce kişiyi dolandırdı.

 

Serbest bırakıldı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takip yaptıkları R.E.'yi Kozlu ilçesinde yapılan operasyonla dün gözaltına aldı. İlçede uzun yıllardır muska yazıp, üfürükçülük yaparak 100'ün üzerinde kişiyi dolandırdığı ve halkın dini inanç ve duygularını istismar ettiği öne sürülen R.E emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan R.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fal, büyü ve muska Sosyal Medya’dan saldırıyor! İş işten geçmeden özeleştiri yapmamız gerekiyor
Fal, büyü ve muska Sosyal Medya’dan saldırıyor! İş işten geçmeden özeleştiri yapmamız gerekiyor

Gündem

Fal, büyü ve muska Sosyal Medya’dan saldırıyor! İş işten geçmeden özeleştiri yapmamız gerekiyor

Karadeniz'de hareketli saatler! Zonguldak'tan yola çıktı
Karadeniz'de hareketli saatler! Zonguldak'tan yola çıktı

Dünya

Karadeniz'de hareketli saatler! Zonguldak'tan yola çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23